El efecto XXXTentation: Así influye la muerte de un cantante en la lista de ventas

En las siguientes semanas a la muerte del artista XXXTentation las reproducciones de sus canciones se cuadruplicaron en las plataformas de streaming estadounidenses. Sus dos álbumes saltaron automáticamente al top 5 de ventas en Estados Unidos. El efecto XXX no es nuevo, ni anecdótico: la muerte de un artista hace que la nostalgia, o una necesidad de rendir honores a un cantante admirado se note en las ventas. ¿Cómo afecta la muerte de un artista a las listas de ventas?

En LOS40 hemos analizado las listas de ventas españolas, suministradas por Promusicae y cómo la muerte de un cantante o miembro de un grupo ha influido en el top de ventas musicales.

David Bowie

La muerte de David Bowie fue inesperada. No se había anunciado que el cantante padecía cáncer. Y, además, Bowie murió tan solo dos días después de lanzar al mercado el que sería su último álbum de estudio, Blackstar. Falleció el 10 de enero de 2016. En su caso, tanto el lanzamiento del nuevo trabajo como la muerte del artista influyeron en las ventas. En las semanas previas al lanzamiento de su último trabajo y de su muerte, ningún álbum de Bowie aparecía en el top 100 de ventas en España.

En la semana de su muerte, Blackstar se coló directamente en el puesto 1 de ventas y Nothing has changed volvió a entrar en la lista para ocupar el puesto 35.

Ventas de David Bowie los días después de su muerte / Elaboración propia

Amy Winehouse

Amy Winehouse pasó a engrosar la lista del Club de los 27, artistas que fallecieron con 27 años. A pesar de que la voz desgarrada de Winehouse y sus discos fueron exitosos durante toda su carrera, no solo en el mercado inglés, sino también en el español, el fallecimiento de la artista londinense el 23 de julio de 2011 no tuvo efecto alguno en las listas de ventas españolas en las semanas siguientes.

Sí lo tuvo en el primer aniversario de su fallecimiento. El álbum Lioness hidden treasures, el primer álbum póstumo publicado en diciembre de 2011, alcanzó el puesto 17 de ventas la semana del 24 de julio de 2012, un año después de su muerte. En su lanzamiento, en la primera semana de diciembre de 2011, el álbum consiguió colarse en el puesto 2.

Michael Jackson

El Rey del Pop, Michael Jackson, falleció el 25 de junio de 2009 en su casa de California. A pesar de que todo lo que producía y lanzaba Jackson era un éxito seguro, el efecto de su fallecimiento sobre las ventas de sus álbumes fue espectacular. Del 25, fecha en que falleció, al 28, día en que se cerraba la semana de ventas, el álbum King of Pop, lanzado un año antes, en agosto de 2008, fue la entrada más fuerte en la lista de ventas y se situó en el puesto 2. A pesar de la fuerte entrada, King of Pop ya estaba dentro del top 100 antes de la muerte de Jackson.

En esos tres días, no solo subieron de manera extraordinaria las ventas de su último álbum de estudio, sino que lo hicieron otros ocho títulos más.

Relación semana de la muerte con ventas / Elaboración propia

Dolores O’Riordan

La cantante y líder de The Cranberries falleció de manera inesperada a inicios de 2018. La muerte de la irlandesa, cabeza de uno de los grupos de culto de los años 90, llevó a la banda a los primeros puestos de ventas. El último disco de los irlandeses, titulado Something else, lanzado en abril de 2017, volvió a entrar en la lista de más vendidos y consiguió alcanzar el puesto 42 en el top 100 en la semana en que O’Riordan falleció. La semana siguiente, el mismo álbum ocupó el puesto 33.

En el consumo de música por streaming (iTunes, Spotify y otras plataformas similares) ocurrió algo parecido: en la semana previa al fallecimiento de O’Riordan, The Cranberries no aparecían entre los 100 álbumes más escuchados y descargados en plataformas de streaming. En la semana de su fallecimiento, Something else ocupó el puesto 23.

Whitney Houston

La actriz, cantante y compositora Whitney Houston falleció el 11 de febrero de 2012. Unos días después de su muerte, el recopilatorio The Collection, lanzado en abril de 2010 logró estar en el puesto 70 de los 100 álbumes más vendidos en España. A pesar de que sí se notó el efecto, puesto que en las semanas previas a su fallecimiento ningún trabajo de Houston estaba entre los más vendidos del mercado español, el ascenso de ventas de los trabajos de la cantante ni fueron espectaculares, ni se prolongaron en el tiempo: a las tres semanas, The Collection ya no formaba parte del top 100 de álbumes vendidos en España.