Ed Sheeran se une en 2002 al equipo de colaboradores de Anne-Marie

Poco a poco, sin llamar demasiado la atención y sin que tal vez muchos de vosotros tengáis uno de sus discos en casa (Speak your mind debería estarlo), Anne-Marie se ha ido colando en vuestras vidas. La solista ha creado un largo equipo de colaboradores al que ha sumado a Ed Sheeran para el acústico de su hit 2002.

Entre ambos escribieron esta canción cuyo vídeo oficial se estrenó hace unos meses y que ahora cuenta con una nueva versión en la que siguen triunfando las referencias a éxitos de la época como 99 problems de Jay Z, Bye bye bye de N'Sync y Oops... I did it again de Britney Spears.

En este formato íntimo la canción suena muy bien y todo es gracias a la buena química entre ambos artistas. De hecho, Anne-Marie ya fue telonera de la gira de Ed Sheeran aunque desde hace un tiempo vuela en solitario (estuvo en España en LOS40 Music Awards y pasó en abril de este 2018 con su tour por Madrid y Barcelona).

El caso es que Anne-Marie está comenzando a ser un nombre recurrente entre las grandes estrellas internacionales.

No hay duda de que a pesar de llevar varios años dedicándose a la música, se ha convertido en una de las nuevas promesas del pop. ¡Y no nos extraña! Con una característica voz y un increíble repertorio, ya ha hecho cantar a todo Reino Unido.

La cantante fue una de las grandes protagonistas de 2017 poniendo voz a Rockabye, junto a Clean Bandit y Sean Paul. Y está repitiendo experiencia en 2018 junto a Marshmello en Friends.

La hemos oído en Besándote, el remix del hit junto a Piso 21. La disfrutamos también en Rumour Mill de Rudimental. Y ahora repite acústico como ya hiciera con Ed Sheeran para Ciao Adios. No cabe duda que sabe elegir a sus compañeros de viaje.