Llane de Piso 21 nos cuenta su "divertido" rifirrafe con Alejandro Sanz

Colombia se ha convertido en uno de los países que más talentos alberga. Y entre estas voces que suenan en las radios de todos los países, sobre todo en Los40, se encuentran las de Piso 21, cuatro parceros que han visitado los estudios de Los40 para charlar con Tony Aguilar.

Tras publicar su colaboración con Manuel Turizo en Déjala que Vuelva y junto a Pablo Alborán con La Llave, Piso 21 llega con La Vida Sin Ti, el sencillo de su nuevo álbum Ubuntu. "Lo hicimos con el corazón", confiesan a Tony.

Pero un dato que también ha compartido con el locutor es el significado del nombre de este nuevo trabajo, que se presenta como un vínculo con la Tierra. ¡Lo que lees!

Piso 21 se divierte en los estudios de Los40 junto a Tony Aguilar / Miguel Campos (Los40)

Ubuntu también se caracteriza por la gran cantidad de productores que han puesto su granito de arena. Desde Dandee hasta Julio Reyes Copello, que ya trabajó con Alejandro Sanz, han colaborado en este nuevo proyecto que hoy en día es uno de los mayores éxitos del grupo.

Y hablando precisamente del madrileño, Llane ha decidido aclarar el "divertido" rifirrafe que tuvo con Alejandro hace unos meses. El colombiano y su compatriota Maluma publicaron un vídeo en el que aparecían versionando el tema de Sanz, Mi Soledad y Yo. Pero parece que al malagueño no le hizo mucha gracia y le dejó un mensaje:

"Maluma hermano.. vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” el lo intenta pero está un poquito alta de tono para el. Aún así gracias por el homenaje.. me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 años.. y ahí está.. increible no?".

Si quieres conocer cuál es el bonito final que se esconde tras esta anécdota y muchos más detalles sobre la música de estos colombianos, solo tienes que darle al play. Go!

Y recuerda: no te pierdas su actuación en el Coca Cola Music Experiencie que se celebra en el WiZink Center de Madrid el próximo 6 de octubre.