Nicky Jam estrenará su propio documental en Netflix

"Me levanté, sé lo mío y estoy listo para contarlo". Así nos presenta Nicky Jam su nuevo proyecto que se estrenará en Telemundo para Estados Unidos y en Netflix para el resto del mundo. ¡Lo que lees!

El puertorriqueño se ha lanzado al el mundo de los documentales para contar su historia. Nicky Jam, el ganador es el título que recibe el proyecto que verá a la luz muy pronto.

Así lo ha anunciado a través de un vídeo en su canal de Youtube, donde se puede observar a un Nicky Jam serio y contundente con sus palabras. La pieza ya supera el millón de visualizaciones y se posiciona entre los 15 primeros de las tendencias de Youtube. ¡Wow!

La vida de Nicky Jam ha estado protagonizada por sus idas y venidas, pero lo cierto es que no es el único cantante que expone sus vivencias a través de un documental en la plataforma de Netflix. Michael Jackson, The Beatles, Springsteen, Jennifer Lopez y Residente son algunas de las voces más conocidas que nos han sorprendido con sus biografías a través de la pantalla.

Tras interpretar Live It Up junto a Will Smith y Era Istrefi la canción oficial del Mundial en la final, el Fénix quiere sorprendernos con esta exposición de su vida. Aunque aún es demasiado pronto para conocer la fecha del estreno, estamos seguros de que no podremos despegar la vista de la pantalla.