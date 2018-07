Kylie Jenner y Travis Scott protagonizan su primera portada

“Una multimillonaria y magnate de los negocios junto al rapero más eléctrico del momento. ¿Cómo lo hacen Kylie y Travis”. Así presenta la revista GQ su última portada. Se trata de la primera que protagoniza una de las parejas más mediáticas.

Dicen que los polos opuestos se atraen y este es el caso, por lo menos, en cuanto a exposición se refiere. Ella, como buena miembro del clan Kardashian, comparte su vida sin ningún tipo de reparo. Él, sin embargo, prefiere mantener su vida de manera privada. De ahí que la pareja haya mantenido un perfil tan bajo.

“Sé que a Travis no le gusta ser el centro de atención”, explica, “por eso siempre nos hemos mantenido como pareja lejos de la opinión pública. De hecho, si él tiene que acudir a un evento nunca le acompaño. Prefiero que él haga en solitario lo que tenga que hacer”.

Pero, parece que al final, ella ha tirado para su lado y ha conseguido que su chico, y padre de su hija, accediera a esta primera sesión conjunta que viene acompañada de un reportaje en la que no ponen reparos para hablar de su relación.

El principio de todo

Kylie ha contado cómo comenzaron su historia. No se acuerdan de su primera cita pero sí de la siguiente. “Travis tenía que dar un concierto en Coachella con motivo de su gira, así que, tras nuestra primera cita me dijo que tenía que volver a la carretera y que qué me apetecía hacer, porque, obviamente, nos gustábamos”, explica, “le dije que me iba con él y me subí al autobús que arrancó mientras se ponía el sol. Y efectivamente, al final me pasé toda la gira a su lado”.

Y parece que eso de los viajes es una constante en su relación. “No me importa coger un avión para verle solo unas horas. Por ejemplo, acabo de estar en Houston porque habíamos tenido una pequeña pelea y quería arreglarlo. No se lo dije a nadie, simplemente necesitaba verle, solucionar el problema y volver”, relata.

Maldición Kardashian

Está claro que lo suyo va viento en popa ajeno a la maldición Kardashian que según Scott Disick (ex de Kourtney Kardashian), todo hombre que se acerca a ellas acaba convertido en un paria. “No creo que sea ninguna maldición. Simplemente nosotras estamos preparadas para este nivel de fama y la mayoría de nuestras parejas no. Y claro, es difícil volar así de cerca del sol”, reflexiona. Y asegura que es algo que no sólo les ocurre a sus parejas sino también a sus amigos porque tener tanta exposición genera muchos admiradores pero también detractores, y lidiar con eso no siempre es fácil.

De momento parece que Travis lo lleva bien y está dispuesto a seguir el ritmo de su chica. Por eso no ha dudado en someterse a 23 preguntas que le ha hecho ella para saber hasta qué punto se conocen.

Que conste que no es la única portada que protagoniza Kylie estos días. También la podemos ver en Forbes por ser la empresaria más joven de la historia en amasar una fortuna de casi mil millones de dólares.