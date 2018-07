Las dos frases por las que Karol G no participó en ‘Sin Pijama’

A estas alturas nadie duda de que Becky G y Natti Natasha son las reinas del reguetón. Tras triunfar por separado, la primera con Mayores y la segunda con Criminal, las artistas han colaborado en Sin Pijama. Y, como no podía ser de otra manera, el tema se ha convertido en todo un éxito.

De hecho, en menos de tres meses, el vídeo de Sin Pijama suma 520 millones de reproducciones. ¡Casi nada! Su pegadizo estribillo, su provocadora letra y su ritmo han hecho que este verano todos cantemos eso de “Si tú me llamas, nos vamos pa’ tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama”.

Pero en un principio Becky G y Natti Natasha no iban a estar solas en Sin Pijama. Otra de las artistas latinas más solicitadas del momento también iba a estar con ellas: Karol G. La cantante colombiana también había sido invitada a la colaboración. De hecho, tal y como ha reconocido en una entrevista para la radio latina La Música , ya había grabado su parte.

¿Y qué pasó? Pues que no estaba del todo de acuerdo con algunas cosas que decía la letra. “Cuando escuché la canción era un poquito más diferente de cómo ha salido ahora”, empieza relatando Karol. “Pero hay dos cosas con las que mi personalidad no concuerda de la canción y en mi posición quiero cantar cosas que sienta”, continúa.

¿Y a qué frases se refiere la colombiana? Para empezar a la de “Si tú me llamas, nos vamos pa’ tu casa, fumamos marihuana”. La artista asegura que si “canta eso, no la cree nadie” porque ella no lo hace. “Yo le decía a Becky: ‘si yo no fumo marihuana y tú no fumas marihuana, ¿para qué lo vamos a cantar en una canción? No me gusta cantar algo que no me representa”

La otra frase con la que Karol no estaba de acuerdo era la de “siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama”. La artista ha declarado que le “parecía un poco fuerte”. Por estas dos frases la artista decidió no participar en la canción.

“Les dije de hacer algo juntas en el futuro donde me sintiese un poquito más cómoda, pero con todo. Somos súper amigas, pero no quería cantar algo con lo que no me sentía cómoda”, aseguró la colombiana. De hecho, Natti Natasha ya le adelantó a Tony Aguiar que su próxima colaboración sería con ella.

La verdad es que nos quedamos con las ganas de escuchar la parte de Karol G. Quién sabe, quizá se animen a lanzar un remix de Sin Pijama con ella. Eso sí, tendían que eliminar primero las dos partes que no le convencen.