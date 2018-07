Dua Lipa canta en francés ‘IDGAF’

¡Oh, la, la! Tras triunfar en todo el mundo en inglés, Dua Lipa ha lanzado uno de sus mayores éxitos, IDGAF, en francés. Este martes, 17 de julio, la artista británica publicaba la versión francesa del tema. ¡Y no suena nada mal!

Eso sí, el estribillo se ha quedado como en la versión original: cien por cien inglés. Aun así, la artista se atreve con el francés en el resto de la canción. “Vuestros deseos son órdenes. A todos mis amores franceses, acabo de grabar una versión de IFGAF en la que canto en francés”, ha escrito Dua Lipa en Instagram junto a la foto del single, un selfie frente al espejo del baño -¿se puede ser más generación Z?-.

“También hay una versión con Maitre Gims, mi rapero favorito, ¡espero poder enseñárosla muy pronto!”, sigue diciendo Dua Lipa en la publicación. Vamos, que la artista ha querido aprovechar el éxito de IDGAF para mostrar al mundo sus conocimientos de francés.

No nos extraña que para el remix, Dua haya trabajado con Maitre. Este rapero es toda una celebridad en el país galo. De hecho, su primer disco, Subliminal, vendió un millón de copias. ¡Nada mal!

IDGAF se trata de una de las canciones más exitosas de la corta carrera de Dua. La canción, que es el séptimo single de su álbum debut, se ha convertido en todo un himno para aquellos que estén pasando por una ruptura.

Ah, ¡por cierto! A todos aquellos que se pregunten qué significa IDGAF, es el acrónimo de ‘I Do Not Give a Fuck’, que viene a significar ‘No me importa’.