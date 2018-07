La historia moderna de LOS40, marcada por los Premios 40 Principales - LOS40 Music Awards

El próximo 2 de noviembre celebraremos una nueva edición (la decimotercera) de nuestros premios: LOS40 Music Awards. Pero no siempre recibieron ese nombre. La mayor fiesta musical del año en España tiene estas y otras curiosidades que vamos a intentar resumirte haciendo una llamada directa a tu nostalgia.

Y si no te quieres perder todo lo que sucederá en LOS40 Music Awards 2018 que se celebrará en el Wizink Center de Madrid recuerda que ya puedes comprar tus entradas en LOS40.com.

2006: Nacen los Premios 40 Principales

Primera edición con motivo de la celebración del 40 aniversario de LOS40. Por primera vez en la historia de nuestra emisora se entregan unos galardones a los mejores artistas, canciones y discos del ámbito nacional e internacional. El Canto del Loco se llevó tres Premios 40 y aquel año Shakira ya empezaba su idilio con nuestros premios.

Los Premios no tardarían en cruzar el charco. En 2007, durante la segunda edición de nuestros premios, México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Argentina y Chile eligen, a través de nuestras emisoras en esos países y de la votación popular, a los mejores artistas de cada nación. Ese año, el Palacio de Deportes de Madrid se vino abajo con Tokio Hotel.

En 2008 se marcó un récord que a día de hoy sigue intacto. El Canto del Loco arrasó conquistando cinco categorías y nunca un artista ha vuelto a conseguir tal cantidad de trofeos. Panamá y Ecuador hicieron crecer aún más los Premios 40, pero si hubo un momento destacado ese fue cuando Beyoncé pisó el escenario madrileño.

Un año después, en 2009, por primera vez un jurado decidirá algunas de las categorías de unos Premios 40 Principales que están marcados por las trágicas muertes de Michael Jackson y Antonio Vega. Tanto el Rey del Pop como uno de los compositores más reconocidos de la música española recibieron una Mención Especial ese año.

2010: Quinta edición y récord de votaciones

Lady Gaga, Alejandro Sanz y Maldita Nerea comparten el protagonismo de la ceremonia entrega de los Premios 40 Principales 2010. Una noche inolvidable en la que LOS40 batió el récord de votación de sus galardones con casi un millón y medio de votos emitidos a través de la web.

La icónica Cher acudió a la gala de ese y recibió un premio homenaje a toda su carrera de las manos del portorriqueño Ricky Martin. La polifacética actriz y cantante se encontraba en España esos días promocionando la película Burlesque que protagonizaba junto a Christina Aguilera.

Quizá en la actualidad sea más sencillo lograrlo gracias al trabajo de los CM's de LOS40 pero en 2011 ser Trending Topic no era tarea sencilla. La sexta edición de los #Premios40Principales lo logró durante las más de tres horas que duró la gala. Shakira y Enrique Iglesias se reparten el triunfo final pero un nombre irrumpe con fuerza en la escena musical española conquistando el Premio al Artista Revelación: Pablo Alborán.

2012: Nacen los Premios 40 Principales América

En 2012 nacen los Premios 40 Principales América en Veracruz (México) en la que nuestras emisoras celebran por primera vez una ceremonia de entrega de los galardones para toda Latinoamérica. En España, Pablo Alborán y Alejandro Sanz le discuten el protagonismo de la gala a Taylor Swift y Alicia Keys. ¡Vaya cartel!

One Direction fueron los maestros de ceremonias de la octava edición de los Premios 40 Principales, la del año 2013. La boyband más grande del momento presentaron ante la prensa de todo el mundo los galardones musicales más importantes. Ese año acudieron en calidad de nominados a varias categorías. Sólo tardaron un año en volver y acaparar el cartel del mayor espectáculo musical de nuestro país.

La ceremonia de los Premios 40 Principales 2014 estuvo presentada, por primera vez, por todas las estrellas de LOS40: Tony Aguilar, Cristina Boscá, Xavi Martínez, Ingrid Sunyer, Dani Moreno, Gema Hurtado, Óscar Martínez, Uri Sabat y Daniela Blume. Ellos fueron la voz y la imagen de las miles de personas que trabajan para que cada año los Premios 40 salgan a la perfección.

En 2015, un año antes de que los Premios 40 Principales cumplieran 10 años y cambiaran para siempre, empezó a reclamar su protagonismo un sonido que ha acabado siendo imparable. Aquel año bailamos hasta la extenuación con Gente de Zona y J Balvin. El reggaeton entraba por la puerta grande.

2016: Los awards del 50 aniversario

Una década después de su nacimiento y con motivo del 50 aniversario de LOS40, los Premios 40 Principales dejaban paso a LOS40 Music Awards. Esta undécima edición de los premios vió también renovados el logo de LOS40 y su claim (que pasó a ser "Music Inspires life").

Además, el evento se celebró por primera vez en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal. Allí Shakira, que ha estado presente en 3 ediciones de los Premios, llegó acompañada de su familia al completo: su marido Gerad Piqué y sus hijos Milan y Sasha. La colombiana es la máxima ganadora de todos los tiempos con 10 Premios.

LOS40 Music Awards de 2017 estrenaron su nueva denominación en Madrid con un cambio en la escenografía: los artistas nominados compartían protagonismo en la ceremonia de entrega sentados en mesas junto al escenario. La ocasión lo merecía.

¿Quién puede reunir en un mismo evento a Luis Fonsi, Rag n Bone Man, Camila Cabello, Malú, Thirty Seconds to Mars, Pablo Alboran, Alejandro Sanz, Kygo o U2? ¡Sólo LOS40!

Por el escenario de los Premios 40 Principales - LOS40 Music Awards han pasado artistas de la talla de Beyoncé, Taylor Swift, Camila Cabello, Take That, David Guetta, Kylie Minogue, James Blunt, El Canto del Loco, Shakira, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Maluma, Alicia Keys, Pablo Alborán, Luis Fonsi, One Direction, Enrique Iglesias, Anne-Marie, Thirty Seconds to Mars o Ellie Goulding por citar sólo a alguno de ellos.

¿Qué pasará en LOS40 Music Awards 2018? ¡Te esperamos el 2 de noviembre!