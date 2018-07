Los Japón: Dani Rovira y María León, ¿próximos emperadores en Tokio?

Hay una historia apasionante sobre el pueblo de Coria del Río (Sevilla). En 1614 una expedición de japoneses, la expedición de la embajada Keicho, buscaba llegar a través del Guadalquivir a Madrid y a Roma. Pero, casualidades de la vida, algunos de los integrantes de aquel pintoresco grupo quedaron prendados de Coria y decidieron asentarse allí. De esa pequeña colonia quedan hoy en el pueblo unos 400 descendientes y muchos de ellos llevan el apellido Japón.

Apellido que también lleva Paco (Dani Rovira), el protagonista de Los Japón junto a María León quien en esta ocasión interpreta a su mujer, Encarni. La película la dirige Álvaro Díaz Lorenzo (Señor, dame paciencia) y cuenta la historia de este matrimonio de currelas con dos hijos a los que un día les llega una noticia un tanto extraña:El emperador Satohito de Japón ha fallecido sin descendencia. Remontándose en su árbol genealógico su único familiar directo en la actualidad es Paco Japón.

Así que la diplomacia se pone a trabajar y siguiendo las instrucciones de la antigua dinastia nipona Paco y Encarni tendrán que decidir qué es lo que van a hacer y, bueno, como puedes ver en las fotografías que acompañan este texto, en primicia para LOS40, se darán situaciones de lo más rocambolescas.

Los Japón se ha rodado en el mismísimo Tokio, a donde se desplazó todo el equipo durante dos semanas, pero también en la misma Coria, en Pamplona y hasta en Madrid en donde se construyó una réplica del Palacio Imperial tokiota en una nave gigantesca a las afueras.

Fotografía de Julio Vergne cortesía de Warner Bros España. /

“Encarni es una matriarca andaluza con un mundo interior bastante potente. Como madre, como mujer, es una madre muy joven y también es una gran feminista, algo que va descubriendo a medida de encontrarse con el machismo cuando va a ser emperatriz” cuenta María León acerca de su personaje.

Aunque matiza: “Oprimida, oprimida... Bueno, en realidad Encarni siempre hace lo que le da la gana. Siendo de pueblo su familia y ella son mucho más modernos de lo que ellos pensaban”.

María vuelve a la comedia en este largometraje tras su papel en El Autor, Amanda, una de las películas más premiadas del pasado año. Acostumbrada como está a hacer reír desde la televisión en Allí Abajo o Cuerpo de Élite volverá a hacerlo en pantalla grande.

"¿Has visto el vestido? Parezco Lady Gaga" cuenta risueña María.

Para Dani Rovira Los Japón será su siguiente película tras Miamor Perdido, Súperlopez y Taxi a Gibraltar, de la que también te contamos detalles de su rodaje.

“Paco es un marido y padre de familia normal de Coria del Río que resulta ser descendiente de uno de esos samuráis que llegaron al pueblo en el mil seiscientos y pico. Un día se encuentra con que él es uno de los herederos del imperio de Japón y ahí está el picorcito de la historia” nos cuenta Dani Rovira acerca de su papel en la película.

Aunque reconoce: “Tanto lo que siente Paco Japón como yo, Dani Rovira, es como un pez fuera del agua, una cabra en un garaje, al tener que interpretar a un aspirante a emperador”.

La experiencia de grabar en una megápolis asiática no se da todos los días y Dani lo recuerda así: “En Tokio prácticamente todo lo que pasaba por delante de nuestros ojos me impactaba. Era todo muy loco y eso que yo ya he estado en varios países de Asia pero es que lo de Tokio es lo más cercano que hay a Black Mirror” admite el actor al recordar sus semanas de rodaje en Extremo Oriente.

Los Japón es una producción de Atresmedia y DLO Producciones distribuida por Warner Bros España y se estrenará a lo largo de 2019.