Mamma Mia 2, Persecución al límite y Happy End, los grandes estrenos de cine de la semana

La segunda parte del musical Mamma Mia llega a nuestro país, dispuesta a ser el estreno más fresco de la semana. También podemos optar por dos films de más acción con Persecución al límite, protagonizada por Nicholas Hoult y Felicity Jones o la Siberia de Keanu Reeves.

Para terminar, el drama alemán La revolución silenciosa, la última propuesta de Michael Haneke, Happy End y dos películas de animación: Barcos y La leyenda del Chupacabras.

Dos mochileros americanos ven truncado su viaje por Europa cuando, en Alemania, se cruzan con dos peligrosos criminales.

Reino Unido presenta este thriller de acción dirigido por Eran Creevy (Cruzando el límite, Shifty) y protagonizado por Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road) y Felicity Jones (Rogue One: Una historia de Star Wars).

Drama en el que una acaudalada familia, con una empresa con sede en Calais justo al lado donde malviven miles de refugiados, tendrá que enfrentarse a la horrible situación de todos ellos.

Desde Austria llega este film protagonizado por Isabelle Huppert (Elle) y Jean-Louis Trintignant (Fiesta), con dirección y escritura de Michael Haneke (Amor, La cinta blanca).

Un traficante de armas americano viaja a Siberia en busca de su socio desaparecido. Allí conocerá a Katya, la propietaria de un café, y nada saldrá como había imaginado.

Matthew Ross (Frank & Lola) dirige es frío y sombrío thriller, con un reparto liderado por Keanu Reeves (John Wick) y Molly Ringwald (All These Small Moments).

Noruega es el país de producción de esta película de animación cargada de aventuras, en la que un barco de lo más valiente acabará convirtiéndose en un emblema de rescate.

Aventuras dirigidas por Simen Alsvik (Tina & Bettina, Lilyhammer) y el novel Will Ashurst.

Desde México llega una nueva aventura de animación para los más pequeños, dirigida por Alberto Rodriguez (La leyenda de las momias de Guanajuato, La leyenda del Charro Negro).

Esta vez veremos cómo comedia y terror se unen en la leyenda del Chupacabras.

Ambientada en el Berlín de los años 50, esta historia nos muestra cómo unos estudiantes alemanes decidieron mostrar solidaridad con las victimas de la Revolución Húngara de 1956, pocos años antes de la construcción del muro.

Drama Alemán dirigido por Lars Kraume (El caso Fritz Bauer, The Coming Days) y protagonizado por Jonas Dassler (LOMO: The Language of Many Others) y Judith Engel (Töchter).

Nuestra recomendación:

Un poco de música nunca viene mal, y menos aún cuando se trata de la secuela de la exitosa Mamma Mia!. Esta vez, podremos viajar al pasado, para conocer la historia del mágico verano en el que empezó la historia de los tres posibles padres de Sophie.

Ol Parker (Rosas Rojas, Ahora y siempre) dirige esta secuela británica en la que comprobaremos el ritmo musical de Amanda Seyfried (Lovelace), Lily James (Baby Driver), Christine Baranski (El caso Sloane), Julie Walters (El regreso de Mary Poppins), Pierce Brosnan (El secreto de Thomas Crown) y Colin Firth (Kingsman).

Además, te descubrimos uno de los secretos de la película en este clip exclusivo y lo que revolucionará Cher en la historia.