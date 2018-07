Ya tenemos ‘bailecito del verano’ y muchas celebs lo tienen dominado

A falta de una clara canción del verano, lo que sí parece más seguro es cuál será el baile que se llevará el título este 2018. Drake está emocionado con la repercusión de In my feelings, una de sus últimas canciones que podemos encontrar en su disco Scorpions y el challenge que puso en marcha el comediante Shiggy que se ha vuelto viral.

Sin duda, el rapero está disfrutando de estos meses con las alegrías que le está dando este trabajo que se resiste a abandonar el nº1 de las listas de ventas de Estados Unidos. Además, ha conseguido batir uno de los records de los Beatles al lograr posicionar siete singles en el top 10 de los más vendidos de manera simultánea.

Son muchos los que han caído rendidos ante el challenge que proponía imitar el baile propuesto por Shiggy en el lugar más inesperado. Está claro que el gran vencedor del reto ha sido Will Smith con su escalada al puente de Cadenas de Budapest.

Pero han sido muchos los que se han lanzado a probar con el baile en cuestión y hemos seleccionado las 7 que más nos han gustado.

#1. Shay Mithchell y King Bach

La actriz que dio vida a la ‘pequeña mentirosa’ lesbiana que destacaba por su belleza exótica es una de las que se ha sumado junto al actor e influencer King Bach.

Ya habían colgado un vídeo bailando juntos y les fue tan bien que decidieron aceptar el reto de In my feelings. “Estaría mintiendo si dijera que no existen imágenes nuestras en el baño practicando el tutorial del baile en youtube”, escribía en redes.

#2. Millie Bobby Brown y Noah Schnapp

Sin duda, si hay dos actores que han logrado forjar una sólida amistad en el set de rodaje de Stranger Things es la de estos dos que tienen un sentido del humor parecido. Eso les ha llevado a aceptar el reto y grabar un vídeo ante la mirada atónita de su compañero Finn Wolfhard.

#3. Ciara y Russell Wilson

Cualquier momento y lugar es bueno para probar. Ciara lo ha hecho en Ciudad del Cabo donde está disfrutando de su luna de miel. Y claro, como el amor todo lo puede, ha convencido a su marido, el jugador de fútbol americano Russell Wilson. Buen estreno de matrimonio.

#4. Steve Aoki

Uno que se ha tomado muy en serio la parte que proponía hacer el baile en un lugar inesperado ha sido Steve Aoki. El DJ no ha tenido mejor idea que hacer wakesurf y ponerse a bailar sobre la tabla. Sin duda el segundo premio, tras el de Will Smith, sería para él.

#5. Marcelo

De sobra es conocida la afición de muchos futbolistas al baile, no hay más que ver las celebraciones de sus goles. Uno de ellos es Marcelo que ha querido sumarse al reto con su hijo Enzo. Está claro que lo habían ensayado antes.

#6. Laura Escanes

“Kiki, do you love me?”, escribía Laura Escanes junto al vídeo con el que se suma al challenge demostrando que eso de moverse se le da muy pero que muy bien.

“Tia lo vi ayer y dije looo quiero hacer! Así que te voy a copiar, algo más cutre jjjj buenorra”, escribía en los comentarios su amiga Dulceida. Eso sí, todavía no hemos visto su baile.

#7. Odell Beckham Jr.

Terminamos nuestra selección con el baile de este jugador de fútbol americano que fue el que estaba con Shiggy cuando se puso a bailar el tema de Drake y sugirió lo del reto.