Ana Guerra supera a Cepeda y a todos sus excompañeros

Los números hablan por sí solos. Tras el lanzamiento de Ni La Hora, su primer sencillo con Juan Magán, Ana Guerra ha conseguido superar a todos sus compañeros de Operación Triunfo. ¡Lo que lees!

Con tan solo 13 días, el videoclip oficial de su nuevo tema ya supera la cifra de 10 millones de visualizaciones, un número que no han conseguido alcanzar el resto de triunfitos.

Entre los lanzamientos con los que contamos hasta el momento, destaca Esta Vez de Cepeda, pero solo supera los 9,2 millones de reproducciones, publicado más de un mes antes que el de la tinerfeña.

El único vídeo musical relacionado con OT y que dobla la cifra a Ni La Hora es el de Lo Malo de Aitana junto a nuestra protagonista. Un total de 54 millones de veces ha sido reproducido en la plataforma de Youtube. Pero claro, siendo Ana Guerra una de sus intérpretes no puede superarse a sí misma.

Aún estamos a la espera de varios proyectos nuevos de otros artistas. En el caso de Mimi, nos deleitará con su nuevo single Ya No Quiero Na', que estrena con la girlband Lola Índigo. Sin embargo, para escuchar Teléfono de Aitana aún debemos esperar más, en concreto, hasta el 27 de julio.

Este nuevo récord registrado por Ana Guerra también está recogido en Youtube, que la posiciona en el número 1 de la lista de Tendencias. Es decir, Ni La Hora ha sido el nuevo vídeo con más popularidad desde que se publicó el 6 de julio. ¡Wow! Esta lista la continúan Karol G, J Balvin y Nicky Jam con el remix de Mi Cama.

Además, la tinerfeña es la única triunfita que se encuentra en el Top 10 de los artistas principales de esta plataforma.

¿Conseguirá alguno de sus excompañeros superar en visualizaciones al nuevo hit de Ana Guerra? We will see!