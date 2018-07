Todo apunta a que Dua Lipa interpretará la nueva canción de James Bond

James Bond, el agente secreto más famoso de la historia del cine, volverá el año que viene con Daniel Craig. Se tratará de la 25º película de la saga, ¡qué se dice poco! Y la quinta protagonizada por Craig.

Nos gusten más o menos las películas de 007, en lo que todo el mundo está de acuerdo es que siempre cuenta con una banda sonora brutal. De hecho, en las últimas dos entregas, Adele y Sam Smith han sido los encargados de cantar la canción. La primera lo hizo con Skyfall y el segundo con Writing's on the Wall. ¿Y qué tienen en común? ¡Que las dos se llevaron el Óscar a mejor canción original!

Ahora, la artista encargada de hacer la canción original de la nueva película de James Bond es una de las británicas más solicitadas del momento: Dua Lipa.

¡Cómo lees! La cantante de New Rules ha sido la escogida para cantar el tema principal de la película. Ha sido Mikey Goldsworthy, el bajista del grupo Years and Years, quién se ha ido de la lengua y lo ha revelado accidentalmente.

“Pensé que nos iban a pedir que hiciéramos el tema de James Bond, pero creo que Dua Lipa ya lo está haciendo”, reveló en una entrevista para BBC Radio 5. En seguida se dio cuenta de que había hablado de más: “¿Se supone que no debería haber dicho eso? Me siento mal ahora, tal vez lo he echado todo a perder. Bueno, con suerte entonces podamos hacerlo”.

Aunque ni Dua Lipa ni la productora de James Bond hayan confirmado la noticia, todo apunta a que es cierta. Además, teniendo en cuenta el enorme éxito que está teniendo la cantante y que la saga siempre apuesta por artistas potentes, no nos extrañaría ver a Dua Lipa cantando el tema.

Quién sabe, quizá también la veamos en un par de años recogiendo un Óscar a mejor canción original.