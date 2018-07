Sour Diesel, lo nuevo de Zayn Malik

El segundo proyecto musical de Zayn Malik en solitario sigue siendo una incógnita. Nada se sabe de su título, de su fecha de lanzamiento o del número de canciones y colaboraciones que incluirá.

Hasta la fecha hemos podido escuchar dos versiones de hits clásicos y modernos (Beyoncé, Me myself and I; y Elvis Presley, Can't help falling in love) y cuatro singles que no sabemos si estarán incluidos en el disco.

De sí ser así, Dusk till dawn, Let me, Entertainer y Sour Diesel serían las cuatro primeras tarjetas de presentación del sucesor del disco Mind of mine (2016).

Sour diesel es la última canción que el ex miembro de One Direction y ahora solista ha presentado de manera oficial estrenando el vídeo musical en exclusiva en Apple Music.

A través de las redes sociales del propio artista hemos podido ver un breve adelanto del clip completo mientras que en su canal de Youtube los no suscriptores de Apple han podido escuchar la canción al completo.

Zayn se convierte en Sour diesel en un superhéroe nocturno para este tema escrito por el propio Zayn junto a Malay, con quien colaboró en su álbum Mind Of Mine, y Rob Carvallo. Malay y Carvallo también se unieron en la producción de la canción.