Becky G: “No conozco Lo Malo, pero me encantaría colaborar con Aitana y Ana Guerra”

Becky G visitó hace unas semanas nuestro país y tuvimos ocasión de charlar con ella en Barcelona. La artista mexicana que triunfó en 2017 con el hit Mayores llega dispuesta a repetir éxito con sus dos últimos lanzamientos: Sin Pijama junto a Natti Natasha y Zooted con French Montana y Farruko.

Estos últimos meses han sido de locura para ella. Como nos cuenta, se siente muy feliz, pero también siente la responsabilidad del éxito de las canciones, lo que significan para la música latina, especialmente para las mujeres, porque ella es un referente femenino en el ámbito de la música urbana. Gracias a ella, algo está cambiando en el seno de un género tradicionalmente dominado por hombres y que en ocasiones peca de machista. "Es un tiempo muy bonito, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que hay que cambiar", dice Becky G.

Con ella estuvimos hablando de música y feminismo: "Me siento muy afortunada de ser parte de un movimiento de mujeres, de empoderar a las mujeres. Tengo muchas amigas a mi lado. Karol G, Natti Natasha, Leslie Grace, Lali, Ana Mena...".

En nuestro país otras dos mujeres están cambiando el panorama de la música latina made in Spain y esas son Aitana y Anda Guerra con Lo Malo. "No he escuchado la canción", dice, pero el hecho de que dos chicas estén al frente de este tema de música urbana y con un mensaje empoderante, sí le gusta. "Eso me fascina, ¡felicidades chicas!"

Sobre su colaboración Sin Pijama con Natti Natasha, Becky G explica que: "Para mí es un orgullo porque no hay mucha colaboraciones entre mujeres en la música urbana, y yo creo que por eso estamos sintiendo todo el amor de los fans. Especialmente porque la letra es potente, es muy atrevida".

Me criticaron por lo de "que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme". Yo estaba hablando de besos, no es culpa mía lo que los demás estén pensando

"Empezamos esa conversación con Mayores. Me criticaron por lo de 'que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme'. Yo estoy hablando de los besos, no es culpa mía lo que los demás estén pensando". Pero esa era precisamente la intención de Becky G: generar debate, provocar con ese "doble sentido" y algunos cayeron en su trampa: "¿De qué está hablando esta mujer OMG?", dice con satisfacción. "Para mí fue muy divertido; cuando grabamos la canción yo sabía que esa iba a ser la parte de la canción controvertida".

Y no vamos a contar nada más porque ella ya lo explica todo muy bien. ¡Dale al play y disfruta de la entrevista!