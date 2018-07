Troye Sivan y Ariana Grande - Dance to this [2018]

El próximo 31 de agosto Troye Sivan publicará su álbum Bloom del que ya hemos conocido temas como el que le da título o este nuevo Dance to this en el que le acompaña Ariana Grande.

La pareja funciona. Siendo él como uno de los nuevos iconos queer y ella, una gran defensora de los derechos LGTBiq, era de esperar que más pronto que tarde acabaran haciendo algo juntos y así ha sido.

Dance to this se estrenó y al momento se colocó en el nº1 de los charts de iTunes en 21 países y fue #1 en tendencias en Twitter. Le bastaron 48 horas para tener 5 millones de reproducciones y ya supera los 50 millones.

Ahora llega el vídeo que sin una gran producción sí que logra contagiar de ese espíritu de libertad y ganas de bailar. Aunque más al espectador que a los protagonistas del vídeo que acaban abandonando la sala en la que están con cara de mustios y de pocos amigos.

Pero no importa porque Sivan y Grande se bastan y sobran para montarse la fiesta ellos solos y, como si de una fiesta de pijamas se tratara, dan rienda suelta a una forma de bailar libre y natural.

Dance to this habla sobre el momento en el que sientes que ya has ido a suficientes fiestas o eventos y prefieres quedarte en casa a cocinar o preparar la cena; y ese plan parece mucho mejor”, contaba el cantante. Claro que el vídeo no tiene nada que ver.

Lo ha dirigido Bardia Zeinali que se caracteriza por una visión diferente y llena de sentido del humor de las cosas.