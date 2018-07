3 cosas que podrás hacer en Los Conciertos de la Campa y una que no

La primera cita musical de Los Conciertos de la Campa de Santander nos dejó una estampa típica de un festival británico aunque con protagonistas españoles: Dani Martín, Sidecars y Stock.

El espíritu de un Glastonbury o un T in the Park se dió cita en la capital cántabra en la tarde de ayer tras un aguacero que embarró los accesos y las pistas donde más de uno y más de una se dejó los tacones y se puso de barro hasta las rodillas.

Pese a ello la primera edición de este festival que aglutina hasta 7 días de conciertos logró congregar a casi 8000 personas que cumplieron a rajatabla las 3 cosas que van a suceder en Los Conciertos de la Campa y la que no...

Escuchar 18 en directo

18 es la nueva canción del álbum Grandes éxitos y pequeños desastres con el que Dani Martín pone punto y final (o punto y seguido) a toda una etapa de su carrera.

Y la única manera de escucharla en directo es acudir a los conciertos de su gira por la geografía española con LOS40 entre los que figura el de la Campa de Santander.

Dani Martín aseguró al inicio de su gira que cada concierto iba a ser un regalo para sus fans. ¡Y vaya si lo fue para sus seguidores cántabros!

Casi tres horas de un show marcado por sus éxitos con El Canto del Loco (Volver a disfrutar, Puede ser, Contigo, Son Sueños, Unsoportable, Besos, Volverá, Ya nada volverá a ser como antes, Zapatillas...) pero cuyas pinceladas en solitario dan todavía más color y profundidad al repaso de su carrera (Que se mueran de envidia, Las ganas, Mira la vida, Mi lamento, Los charcos, Cero, Emocional, Mi teatro...).

Y como prometió en su día Dani Martín hubo invitados. El madrileño subió al escenario de la Campa de Santander a Juancho y a sus Sidecars. Junto a ellos nos brindó uno de los momentos más emotivos de la noche (ademásde su acústico en Tal como eres) devolviéndose colaboraciones en directo con Todos mis males y 16 añitos.

Desde el inicio del concierto de Dani Martín hasta que sonó la última nota (y el ahora solista decidió bajarse los pantalones y hacer un 'calvo'), el músico y su banda se hicieron omnipresentes sobre el escenario.

Daba igual la lluvia que no dió tregua en la última de las tres horas del show. Dani Martín y los suyos tenían hambre de micrófono. Y en su éxtasis musical tuvieron tiempo para lanzarle guiños a Nirvana, Green Day o Joan Manuel Serrat. ¿Una mezcla rara, verdad? ¡Pues funciona!

Y por cierto, volviendo al inicio de lo que os estábamos explicando, ¿habéis hecho la prueba de contar cuántas canciones de El Canto del Loco y Dani Martín salen mencionadas o citadas en 18?

Actuaciones y música para todos los gustos

La apuesta por el pop-rock español del primer día no sólo incluía a Dani Martín sino también a Sidecars y a Stock (cuya actuación veremos más adelante).

Los de la Alameda de Osuna (Madrid) no se mojaron. No es algo metafórico sino literal. Fueron los únicos que no vieron cómo la lluvia caía sobre su música. Curioso si tenemos en cuenta que se encargaron de llamar a La Tormenta en una de las primeras canciones con las que conectaron con su público.

Un público que va creciendo concierto a concierto fruto del tesón de esta banda que cumple 10 años desde su debut discográfico y que ha conseguido hacerse un nombre a base de recorrerse todas las salas de conciertos de España. Una larga y costosa manera de forjar un estilo que desde hace años está dando sus frutos.

La sequía temporal motivó que durante su actuación de más de una hora viéramos aflorar más teléfonos que en cualquier otro momento de la noche. Nadie quería quedarse sin el recuerdo de una noche inolvidable de pop-rock con himnos recientes y futuros como Fan de ti, Tu mejor pesadilla, Amasijo de huesos o Contra las cuerdas.

El pop-rock español dejaba así el listón muy alto para el resto de noches que conformarán los Conciertos de La Campa. Las empresas Delfuego Booking y Heart of Gold han dado vida a este festival con el objetivo de llegar a todos los públicos posibles en la Semana Grande de Santander.

Y para ello han preparado actuaciones de todo tipo y condición desde la dedicada a los más pequeños (El show de Pocoyó), pasando por el pop (Bombai), el soul (The Waterboys, The Jacksons...), la escena independiente (Vetusta Morla) o la música electrónica (David Guetta, Wally López...).

Descubrir nuevas bandas

Uno de los aspectos positivos que tendrá la Semana Grande de conciertos de Santander será la de descubrir a nuevas bandas que hasta ahora nunca habíamos escuchado.

Hay que saber reconocer las limitaciones de cada uno y ser consciente de que es imposible escuchar toda la música que se crea en todo el mundo cada día.

Pero Los Conciertos de La Campa de Santander nos permitirán descubrir a bandas como a Stock que fueron los encargados de dar el pistoletazo inicial a las siete próximas citas musicales.

Stock es una banda de Reinosa (Cantabria) que entre sus méritos cuenta con ser ganadores del concurso de Música Joven de Cantabria.

Su fórmula pop-rock conectó de manera inmediata con el público que poco a poco iba accediendo a la Campa de La Magdalena de Santander después del chaparrón que cayó en la tarde del sábado en la capital cántabra.

Huracán y Realidad fueron las canciones con las que cerraron un set list de aproximadamente 25 minutos que nos permitió descubrir un sonido fresco y con hambre de éxitos.

Stock no será la única banda que podremos descubrir. Repion (día 22), Vintage Trouble y The Mistery Ligths (día 23), The Excitements (día 24), Egon Soda (día 26) o el DJ sueco Sylvain Armand (día 28) son otros de los nombres propios.

Aburrirte

Lloverá y te mojarás o saldrá el sol y te asarás de calor pero lo que te aseguramos que nunca te pasará en los Conciertos de la Campa de Santanter es que te aburras.

Las fiestas de la Semana Grande de Santander ya han comenzado y todos sabemos cómo hay que celebrar una buena fiesta.

¿Te vienes?