El baile del verano que está triunfando en todo el mundo

Drake lo ha vuelto a conseguir. No sabemos por qué pero el rapero siempre consigue convertir en un fenómeno viral toda la música que lanza. Él mismo ha conseguido muchas veces llegar a la categoría de meme pero con In my feelings ha logrado un fenómeno viral que ha conquistado el mundo entero.

Empezó dándose a conocer como el reto 'Keke, do you love me?', luego como 'Do the shiggy' (por el comediante que lo popularizó en Twitter) pero ha traspasado todas las fronteras posibles, incluyendo la del lenguaje, y se ha reconvertido en In my feelings Challenge en honor a la canción.

Hace algunas semanas ya os contamos que Drake anunció que el reto ya tenía un ganador: Will Smith. Y es que el príncipe de Bel-Air, ni corto ni perezoso, decidió subirse a lo alto de un puente para cumplir el reto.

Añadiéndole este factor riesgo muchos están poniéndose en peligro a sí mismos y a otras personas que pueden cruzarse con sus coches en marcha. Así que nuestra recomendación es que si lo vas a hacer lo hagas en una zona de aparcamiento y con el coche detenido. El resultado será igual de molón, ya lo verás.

Desafortunadamente nuestra advertencia llega tarde para las miles (por no decir millones) de personas que ya han subido a sus redes sociales su aportación al reto In my feelings.

Nadie en el pundo puede resistirse a este desafío al que incluso muchos famosos, celebrities y VIP's han aportado su granito de arena.

España, Egipto, Brasil, Arabia, Dubai, Paraguay, Nigeria... ¡Nadie se lo quiere perder!