En esta época en la que hay películas que se inspiran en atracciones de parques temáticos y otras que primero se representan en los teatros para acabar siendo largometrajes no era de extrañar que el musical de Cats tuviera una adaptación al igual que la tuvo Mamma Mia.

Es Tom Hooper (Los Miserables, 2012) el que dirigirá esta nueva versión del musical conformado por gatos que es todo un clásico del Broadway neoyorquino. La protagonizan James Corden, Ian McKellen, Jennifer Hudson y... ¡Taylor Swift!

Si el éxito de su gira mundial y su nuevo álbum Reputation no fuera suficiente la cantante volverá a la gran pantalla con lo que se ha vendido como un papel más importante que sus anteriores aventuras cinematográficas pues no hay que olvidar que Swift ya apareció en Historias de San Valentín, de Gary Marshall, o en The Giver.

La película comienza a rodarse en el mes de noviembre en Reino Unido y hasta allá se desplazará Taylor una vez termine sus compromisos con sus fans.

Cats es un musical de Andrew Lloyd Webber que se compuso con los poemas sobre los gatos de T.S Elliot. Su primera representación tuvo lugar en 1980 y no ha dejado de funcionar desde entonces.