Selena Gómez ha tenido un cumple muy dulce

Este 22 de julio Selena Gómez ha cumplido 26 años y parece haber llegado a esta edad más centrada y con las ideas más claras que nunca. Pese a todo el éxito del que goza, la cantante no lo ha tenido fácil.

Hija de una madre adolescente, comenzó siendo una niña a vivir la vida de los adultos con su trabajo como actriz. Lleva toda su vida trabajando y ganando adeptos. Tantos que la han convertido en uno de los iconos juveniles más importantes del momento y el más seguido en redes sociales.

Pero la salud no ha sido su punto fuerte (depresión, trasplante de riñón…) ni tampoco su vida sentimental (con un constante Justin Bieber con el que va y vuelve sin llegar a buen puerto).

Pero si de algo puede presumir es de tener amigas fieles que están ahí siempre y una de ellas es Taylor Swift. Aunque sus agendas las mantenga separadas, la distancia no es problema para mostrarse su apoyo constantemente. Y no, Taylor no ha pasado el día de su cumpleaños con ella porque tenía concierto pero eso no ha impedido que la cantante se comiera una tarta a su salud.

Publicó un stories con un pastel dedicado a su BFF. “¿Dejaré que la distancia me impida celebrar el cumpleaños de mi mejor amiga?”, escribió en redes, “Quiero decir, podría pero ¿por qué querría?”.

Y no ha sido el único detalle dulce para Selena. Un día antes de su cumple, lo celebró entre amigas. Primero comió con algunas de ellas y luego se fueron juntas a ver a Grace VanderWaal que actuaba como telonera de Imagine Dragons.

En el camerino de la cantante se encontró con otra sorpresa dulce en forma de pastelitos blancos con glaseado azul que llevaba escrito su nombre.