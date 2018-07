Camila Cabello tiene más ‘Havana’ que mostrarnos

Havana se ha convertido en una de esas canciones que todo el mundo ha tarareado en alguna ocasión y que cuenta con una multitud de covers que es lo que pasa cuando una canción es uno de los grandes éxitos del momento.

Pero si creías que Camila Cabello había dejado atrás ese tema para continuar promocionando los de su nuevo álbum, te equivocas. Tenemos más Havana inédito. La cantante ha publicado una escena inédita hasta el momento que se rodó en una de las pausas del rodaje del videoclip.

“No quería publicarlo porque no estaba preparada como bailarina profesional y sólo veo que lo podría haber hecho mejor cuando veo vídeos míos”, escribía en redes.

Camila asegura que empezó a bailar hace unos años “y hasta entonces siempre decía en las entrevistas que tenía dos pies izquierdos”. Pero eso ha cambiado y tras prepararse en la materia la cosa ha cambiado.

“Pero bailar ha marcado una gran diferencia en mi confianza y en cómo me expreso. Me hace sentir que puedo matar a un hombre con mis talones en… me encanta, y me encanta la forma en la que me hace sentir”, asegura.

Ahora, el vídeo de Havana ha sido nominado para la próxima edición de los MTV Video Music Awards como vídeo del año y mejor coreografía y en su honor ha querido publicar esta escena inédita.

Pero no es la única novedad con este nombre. Aparte de la escena inédita que nos muestra su talento para bailar, nos va a mostrar, también, su talento para diseñar. Ella firma una nueva colección de maquillaje en colaboración con L’Oréal. Una edición limitada de 14 piezas que bajo el nombre de Havana podremos adquirir online a partir de agosto.