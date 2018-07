Amy Winehouse en datos: lo que cantó y triunfó la voz rasgada de Londres

El 23 de julio de 2011 el mundo de la música se paralizaba: Amy Winehouse había sido encontrada muerta en su casa de Londres. Un golpe para los enamorados del R&B, un nombre más que añadir a la ‘generación de los 27’ y un capítulo más para abrir en la crónica negra, después de haber protagonizado varios espectáculos ebria meses antes de fallecer.

Si algo está claro, y no solo su trayectoria lo cuenta, sino que también lo hacen los datos, es que Amy Winehouse fue única. Lo contamos en un tema anterior en LOS40: mientras que el resto de los artistas sí tienen su éxito postmortem inmediato, en el caso de Amy hubo de esperar hasta el primer aniversario de su muerte para detectar los cambios en las listas de ventas. Pese a ello, en las listas de Reino Unido sí consiguió un hito: tras su muerte, su último disco Back to black se convirtió en el más vendido del siglo XXI.

En su corta carrera, que comenzó en el año 2004 y finalizó en 2011, tras su fallecimiento, destaca su palmarés. En apenas ocho años cosechó algunos de los premios musicales más importantes a nivel internacional. Su éxito, en este caso, también sobrevivió a su muerte, y recibió incluso dos de estos galardones de manera póstuma.

El año 2008 fue el culmen de la carrera de Winehouse: con tan solo 24 años se alzaba con cinco premios Grammy, otro Ivor Novello, un World Music Award y consiguió estar nominada a dos premios New Musical Express (NME) y a otro MTV Europe. Sólo con su trabajo Back to Black consiguió seis de los galardones de su carrera musical.

Amy Winehouse le cantó al amor, al desamor, a las drogas y al sexo. No hubo tema (prácticamente) que se resistiera a ser cantado por ella. Aquí puedes explorar a qué le cantó Amy en algunos de los temas más conocidos de la artista londinense.

Back to black

El título homónimo del álbum que más éxitos le reportó tiene como trasfondo una historia de amor no correspondida, o no todo lo buena que una pudiera esperar. Una de las características básicas de las letras de Winehouse es el carácter casi autobiográfico que le imprime. En gran parte de sus éxitos canta en primera persona.

You know I’m no good

El carácter autobiográfico, casi como si del relato de su vida se tratara, se transmite al tema You know I’m no good. Próximo a un diálogo ‘tú a tú’ en el que la primera persona (’I’, yo) vuelve a destacar.

A song for you

Quizá con una de las letras más románticas que Amy interpretó. De nuevo una conversación entre dos personas, en las que, esta vez sí, el destinatario de la letra es el protagonista de la letra.

(*) Para el análisis se han incluido las palabras más numerosas en cada canción.