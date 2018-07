Tomorrowland: Primer finde con polémica de Bad Bunny y logro de Dua Lipa

The Story of Planaxis. Ese es el nombre que le han puesto a la decimocuarta edición del Tomorrowland, el festival de música electrónica por excelencia que se celebra durante dos fines de semana en Boom (Bélgica). Más de medio millón de personas son testigos de la locura que marcan los nombres más representativos del EDM.

Los océanos, una referencia a la Atlántida o la concha que te permite escuchar el mar si te la acercas al oído han inspirado esta edición que mantiene la magia de otros años reuniendo a más de 200 artistas en 15 escenarios.

En este primer fin de semana hemos querido seleccionar 5 momentos que se han llevado nuestra atención.

#1. El homenaje a Avicci

Era de esperar que en este festival donde la electrónica es protagonista se acordaran de uno de sus estrellas que fallecía el pasado abril. Avicii ha estado presente en muchos momentos y en el recuerdo de muchos de sus compañeros.

Pero vamos a quedarnos con el que protagonizó Nicky Romero. Mientras pinchaba Forever de Martin Garrix con Mattise & Sadko se desplegó una pancarta gigante con la foto del DJ fallecido y su nombre real, Tim Berling. Sobre la bandera de Suecia se podía leer: “Un día dejarás este mundo atrás, así que vive una vida que recordarás”.

#2. La polémica de Bad Bunny

No, el cantante latino no lo hizo mal. Salió al escenario durante la presentación del DJ sueco Alesso para cantar I like it, el tema que produjo con Cardi B y J Balvin. En seguida encendió los ánimos en redes donde se multiplicaron los puristas que no entendían su presencia en un festival de música electrónica.

Cuando recapacitas y te das cuenta que fue un GRAVE ERROR LLEVAR A BAD BUNNY A TOMORROWLAND #Tomorrowland Ay Alesso, me dueles... 🤦 pic.twitter.com/V2d7j83thF — SEЯGIE (@Serchylamm) 21 de julio de 2018 No importa en el set de quién sea. NO TE PUEDES TRAER A BAD BUNNY A TOMORROWLAND — henry (@henry_aam19) 21 de julio de 2018 Si bad bunny fuera lo suficientemente maduro como para respetar otros generos musicales, lo toreraria. Pero traerlo al mainstage con un artista de talla como Alesso me parece un insulto.

Es una mierda como el comercialismo nos caga la musica de verdad. #tomorrowland — Patricio Rocuant (@E_pastDreaMs) 21 de julio de 2018

"La música no tiene barreras! Eso es lo que algunos no entienden! Es por eso que estoy aquí! Porque el amor por la música puede mas que cualquier cosa!", escribía el colombiano.

#3. El logro de Dua Lipa

La cantante está ganando puntos para convertirse en la nueva reina del pop (con perdón de Madonna) pero es que además de su rollazo hay que destacar los logros que va consiguiendo. El último en Tomorrowland al convertirse, como ella misma ha compartido en redes, en la primera cantante femenina internacional en actuar en este Festival.

“Qué experiencia más loca”, escribía en su Instagram, “gracias desde lo más profundo de mi corazón y gracias Martin Garrix por déjame unirme a tu set para cantar Scared to be lonely. Siempre es muy divertido”, añadía. Y es que tras su actuación en solitario acompañó el DJ en su performance.

Una vez hecho el trabajo la cantante se convirtió en una fan más que no quiso perderse el resto de presentaciones. Con peluca y un look muy festivalero disfrutó del finde con sus amigos.

#4. El homenaje de Steve Aoki

Aoki es un mago del marketing, sí, además de serlo, también, de la música electrónica. El caso es que no pierde la vista de que uno de los fenómenos que está ganando relevancia en todo el mundo en los últimos tiempos es el K-Pop y, sin duda, uno de sus máximos exponentes es BTS.

Pues bien, ya de camino al festival anunció que el escenario del Tomorrowland iba a servir para presentar su remix de The truth untold que, sólo hemos podido escuchar ahí.

No fue el único que sonó durante su actuación. También pudimos escuchar el remix de MIC Drop, aunque ese ya estaba en youtube. Sin duda un guiño que le hará ganar muchos adeptos.

#5. Escenario con sabor fallero

Está claro que, aparte de la música, uno de los grandes atractivos de este Festival es su puesta en escena que te permite sumergirte en un mundo onírico donde cada detalle importa. En esta ocasión, con primacía del mundo submarino y podemos sentirnos orgullosos porque el enorme caballito de mar que presidía el escenario principal era una falla de 25 metros firmada por el artista español Toni Fornes.

#5 bis. La promesa de más

Lo mejor de este primer fin de semana es la promesa de que volverá a repetirse dentro de siete días. Y además, añadiendo un poco más de magia porque coincidirá con el eclipse lunar total conocido como Blood Moon que durará dos horas y se verá en Europa mejor que en cualquier otra parte del mundo. No olvidemos que será el más largo de este siglo y promete aumentar la magia de este Festival.