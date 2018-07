Música para la gran (y la pequeña) pantalla

Desde que tenemos uso de memoria, la música y el cine han estado íntimamente ligados y no sólo porque a muchos cantantes en algún momento de su carrera les picara el gusanillo de la interpretación.

El cine siempre ha tenido en la música un filón a la hora de transmitir las emociones que genera la música. Por su parte la música encontró en el cine la manera visual de mantener la leyenda de sus grandes nombres más allá del sonido de sus canciones.

Gracias al cine, los más jóvenes hemos podido disfrutar de actuaciones míticas en televisión de Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles... La música encontró además en la televisión y el cine nuevas fórmulas para promocionarse: los videoclips.

El caso es que después de años y años de buena relación, en este 2018 la música y la gran (y la pequeña) pantalla parecen haber encontrado una etapa dorada.

Queen y Bohemian Rhapsody

Tráiler de Queen

Este biopic, dirigido por Dexter Fletcher tras la salida de Bryan Singer, contará la preparación y los días previos del que fuera quizá el concierto más espectacular de Queen, el Live Aid de 1985.

Rami Malek es Freddie Mercury, Ben Hardy es Roger Taylor, Joseph Mazzello es John Deacon y Gwilym Lee es Brian May. Los propios Taylor y May han ejercido de productores ejecutivos del largometraje.

Y no ha sido una tarea fácil. La producción de la película comenzó en 2006 (sí habéis leído bien ¡hace 12 años!) y ha cambiado de director y hasta de protagonista (iba a ser Sacha Baron Cohen).

A ello hay que sumarle que (seguramente) hagan lo que hagan les lloverán las críticas: por tratar ciertos aspectos y no tratar otros, por mostrar a Freddie de una manera y no de otra...

El resultado final lo podremos ver el 31 de octubre: Bohemian Rhapsody.

Whitney Houston

Una historia de luces y sombras

La vida de Whitney Houston está repleta de luces y sombras. Whitney, la historia nunca antes contada ha sido dirigida por Kevin McDonald y es el documental más reciente en el que se repasa de la manera más extensa posible la trágica historia de una voz inolvidable dentro de la música estadounidense.

Una de las estrellas que protagonizó la historia musical de finales del siglo XX y que acumulaba una historia de maltratos, abuso de drogas y alcohol, abusos...

Miramax y Vertigo Films han dado forma a uno de los documentales más polémicos del año que nos acerca desde una nueva perspectiva a la historia no conocida de la mujer que logró convertirse en una leyenda de la música.

Springsteen on broadway

Bruce Springsteen ha sido objeto de decenas de documentales. Sus más de cuatro décadas de música han propiciado horas y horas de metraje.

Pero lo más reciente en su carrera es su salto a Netflix. El estreno de Springsteen on Broadway se producirá el próximo 15 de diciembre y contará en forma de documental la residencia que el Boss ha estado realizando en la meca del teatro de Nueva York.

Una manera diferente de acercarse al genio de New Jersey. Y estamos convencidos de que no será la última.

Luis Miguel, la serie

Un fenómeno en América

También en la pequeña pantalla estamos asistiendo al éxito, al fenómeno, al momento más viral en la carrera de Luis Miguel: su serie, o mejor dicho, bio-serie.

Hay que dejar bien claro que no se trata de un documental aunque así hayan tratado de vestirlo. Su acercamiento a la vida del cantante es bastante aproximada a la realidad pero no del todo fidedigna como ya han expresado algunos de los protagonistas afectados durante su emisión.

Y precisamente eso es algo que está haciendo que Luis Miguel: la serie haya disparado su popularidad. También hay que precisar que aquí la música juega un papel secundario escondida detrás de la trama principal: la mala relación que el cantante ha mantenido con su padre.

Pero eso no significa que no escuchemos la música de Luis Miguel. De hecho cada uno de los episodios emitidos hasta ahora se ha creado bajo el título de sus canciones y hemos podido seguir el camino al éxito del solista.

La primera temporada ha terminado y dado su éxito parece más que probable que haya una segunda. Eso sí, no nos culpeis si al final no sucede. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia...

Ed Sheeran, compositor

El primero de los que vendrán

Si pensábais que esto iba sólo de artistas y grupos de épocas lejanas os equivocábais de plano. Porque los artistas del momento también generan un gran interés para la cartelera cinematográfica.

El ejemplo más cercano lo tendremos con el documental sobre la faceta de composición de Ed Sheeran en su disco Divide y más concretamente centrado en la creación de uno de sus éxitos más peculiares de ese disco Galway Girl.

Ese viaje creativo que se gestó entre finales de 2015 y principios de 2017 es el que recoge Songwriter, el documental que ha dirigido su primo Murray Cummings que nos muestra al cantante en ese proceso de dar forma a un trabajo desde su origen.

Además podremos ver abundante material inédito de la vida de Ed Sheeran, algo que ya atisbamos en el videoclip de su canción Photograph.

El 17 de agosto se proyectará en varios cines de Nueva York y una semana después, en Los Ángeles. Y el público podrá verlo a su antojo a partir del 28 de agosto en Apple Music.

Nicky Jam

Como no podía ser de otra forma, el auge de los sonidos urbanos y latinos también ha tenido repercusión en ese maridaje de cine-televisión y la música.

El ganador es la serie biográfica en la que el propio cantante está participando y que se centrará en los comienzos del cantante hasta convertirse en uno de los grandes nombres del reggaeton de este momento.

Producida por el estudio Endemol Shine Boomdog, hace ya meses que comenzó su producción en Medellín, Colombia. Y al igual que ha sucedido con Luis Miguel, Nicky Jam contará su historia en 13 episodios bajo la dirección de Jessy Terrero.

Nicky Jam es El ganador

Camarón, de la Isla al mito

Ese fue el título con el que se presentó el documental de una de las mayores leyendas que ha dado la música en España: Camarón de la Isla.

Netflix está detrás de la producción de Camarón, de la Isla al mito que se acaba de estrenar y en el que intervienen iguras de la música de primer nivel como Tomatito, Raimundo Amador, Lolita o Alejandro Sanz, entre otros, así como expertos en flamenco, biógrafos, familiares, amigos de la infancia de Camarón y otros personajes de La Isla.

La figura de Camarón de la Isla también quedó definida en la gran pantalla en la película que protagonizaron Oscar Jaenada y Verónica Sánchez como Camarón y la Chispa.