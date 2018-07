Ojos flotantes y muchos colores protagonizan el videoclip de 'FEFE' de Nicki Minaj junto a 6ix9ine

A Nicki Minaj le encantan las colaboraciones. Después de lanzar Bed y The Light Is Coming junto a Ariana Grande, la cantante. Esta vez se trata de FEFE, el tema del rapero 6ix9ine que ha querido que las voces de la de Puerto España y el productor discográfico Murda Beatz.

Y es que este nuevo tema viene acompañado de un videoclip de lo más excéntrico, pues está protagonizado por todos los colores de arco iris y muchos, muchísimos, helados. Pero no solo eso. En esta pieza también aparecen diversos objetos poco comunes, como son unos ojos flotantes o setas gigantes.

6ix9ine, o Daniel Hernández, es un rapero estadounidense de origen mexicano que horas posteriores a publicar este nuevo hit de su género musical fue hospitalizado tras ser secuestrado y haber recibido una paliza. Pero siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, así que el cantante comentó en la publicación de Instagram en la que Nicki promocionaba el nuevo tema con un: ¿Aún me amas aunque me hayan pegado?

La intérprete de Chun-Li contestó: "Por supuesto. El amor verdadero nunca muere".

Este nuevo tema se ha convertido en el protagonista del día. 6ix9ine, Nicki Minaj y Murda Beatz han conseguido que el excentrismo del vídeo y el ritmo de puro rap se unan en FEFE, una canción que ya arrasa en las plataformas digitales.

Y no solo eso. Con tan solo algunas horas de vida, el videoclip ya supera los 7 millones de visitas y se posiciona en el segundo lugar de la lista de tendencias. ¡Wow!

Pero lo cierto es que no es la primera vez que Nicki Minaj y Murda Beatz trabajan juntos. El productor, que creó Nice For What de Drake entre sus éxitos, también lo hizo con MotorSport de la cantante junto a Migos y Cardi B y No Frauds de ésta junto a Drake y Lil Wayne.

Así que si aún no te has atrevido a escuchar el nuevo hit de este trío indestructible, no esperes más. ¡No podrás parar de cantarla!