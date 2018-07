La música hoy está de celebración. Jennifer Lopez, la diva del Bronx y de la música latina, cumple 49 años de vida. Y por ello hemos recopilado su evolución musical a través de las portadas de sus álbumes de estudio y de los siguientes datos.

JLo en la premier de The Cell en California (17/8/2000) / Kevin Winter (Getty Images)

La cantante de pop, reggaetón y R&B nació en el barrio del Bronx de Nueva York un 24 de julio de 1969, siendo la segunda hija de dos puertorriqueños. Con tan solo 5 años, descubrió su pasión por la música y decidió comenzar a cantar y bailar.

Una vez que entró en el colegio, participó en diversas obras de teatro, pero su formación profesional llegó cuando se independizó y mudó a Manhattan. Ella, en realidad, quería convertirse en una estrella de cine, pero sus padres le respondían con las mismas palabras “Los latinos no logran nada en Hollywood”.

Eso es lo que ellos creyeron hasta que su hija fue fichada por el coro musical de Broadway, recorriendo Europa. Posteriormente, viajó hasta Japón, donde trabajó como bailarina, cantante y coreógrafa. ¡Wow!

Llegó el año 1991 y con él la primera gran oportunidad para destacar de JLo, que es el apodo que utilizan sus fans. La artista fue seleccionada como bailarina de New Kids On The Block. Por aquel entonces consiguió llegar a ojos de grandes figuras del mundo de la interpretación y consiguió obtener varios papeles como actriz.

Pero no podía dejar la danza a un lado y también se convirtió en bailarina de Janet Jackson.

Película tras película consiguió aparecer en la gran pantalla en numerosas ocasiones. Hasta que en 1998 envió varias demos al director de Sony Music. El líder vio la película Selena, protagonizada por la cantante, e inmediatamente pensó que aquella chica se convertiría en una estrella mundial.

Y, boom, un año más tarde lanzó su primer álbum On The 6, debutando en el Top 10 de la lista de Billboard. Y no solo eso, sino que su primer sencillo consiguió posicionarse en el número 1. ¡Wow!

Ahora, JLo es actriz, cantante, bailarina, compositora, diseñadora de modas, productora de televisión, productora discográfica, coreógrafa, filántropa, empresaria y perfumista. ¿Alguien da más?

Eterna máquina de éxitos

Varias películas, lanzamientos de fragancias y discos han transcurrido hasta llegar a la JLo de hoy, que incluso ha estrenado una línea de cosméticos. Ahora se ha convertido en una auténtica diva latina de éxitos por cuya voz se pelean las grandes figuras de la música. Let’s Get Loud, Jenny From The Block son algunos de los temas que no han dejado de sonar desde que se publicaron.

Pero pronto la artista descubrió el mundo de las colaboraciones y no hay nada quien la pare. Entre sus temas, el que más destaca es On The Floor con Pitbull publicada en 2011, convirtiéndose en número 1 en 12 países, 31 discos de platino y una certificación de oro.

Posteriormente llegaron más como Dance Again, de nuevo con Pitbull, Booty con Iggy Azalea y, cómo no, Pitbull y Amor, Amor, Amor con Wisin.

Otros himnos como el feminista Ain’t Your Mama han conseguido llegarnos al corazón. Su videoclip fue uno de los más mediáticos, mostrando el poder de la mujer en situaciones rutinarias. ¡Mucho Girl Power y mucho ritmo en este tema!

Ahora aterrizan otros ritmos más relacionados con el ámbito latino. El Anillo o Dinero han llegado para quedarse, colapsado las grandes listas de éxitos. Sin ir más lejos, este último ya supera los 53 millones de visualizaciones.

Y es que no importa si pasan 49 años o más, JLo seguirá sonando como una de aquellas voces que marcaron nuestra infancia, adolescencia y, en general, nuestras vidas. ¡Feliz cumpleaños, Jenny!