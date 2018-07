Kid Cudi, el rapero que ya no tiene pensamientos suicidas y ha sacado un disco con Kanye West

Puede que en España el nombre de Kid Cudi no sea de esos reconocibles por todo tipo de público, pero el rapero está viviendo un buen momento en Estados Unidos gracias a su último lanzamiento, Kids see ghosts, el que ha creado junto a su amigo y mentor, Kanye West (otro de los cinco discos que ha preparado en Wyoming).

Pero, ¿quién es este rapero de 34 años que presenta este trabajo como un renacimiento?

La revista Billboard ha destacado su importancia en el ámbito del hip hop dándole su última portada y es que, detrás de estas siete nuevas canciones hay una historia que habla de vidas nuevas y recuperaciones.

Es uno de esos nombres que oirás y mejor saber de qué están hablando. Aquí tienes 5 claves para tener fichado a uno de los raperos de moda.

#1. Tandem con Kanye West

La historia de estos dos se remonta una década atrás cuando Kanye se fijó en un nuevo rapero que había publicado un mixtape e intentaba hacerse un hueco. Finalmente acabó fichándole en su sello y convirtiéndolo en uno de sus colaboradores habituales.

Pero la relación entre ellos ha sufrido altos y bajos. En 2016 Kid Cudi se granjeó muchos enemigos, incluido West, cuando publicó una serie de tuits arremetiendo contra todos ellos.

“Necesito que todos sepáis que dentro de la industria hay muchas personas que me odian y esos payasos saben que estoy a punto de destruir toda su existencia”, escribió por aquel entonces. “Todos creen que son muy grandes…hablando del top 5 y, sin embargo, tienen a 30 personas que les escriben las canciones”, añadió.

Y por si acaso no se daban por enterados, dio nombres, el de Drake y el de Kanye. “Mis tuis se aplican a aquellos a quienes se aplican: Ye, Drake, quien sea”, aseguró, “ellos no son nada para mí”.

Claro que Kanye West debió comprender que no estaba pasando por uno de sus mejores momentos y no se lo tuvo en cuenta, de hecho, llegó a decir que Kid Cudi era el artista más influyente de los últimos 10 años.

Se odian y aman según el momento y parece que ahora están atravesando uno de los buenos. Se han pasado un año y medio preparando los 23 minutos que dura su nuevo trabajo.

#2. Drogas y depresión

Cuando solo tenía 11 años el padre de Kid Cudi murió de cáncer y dejó viuda a una mujer con cuatro hijos. No es excusa pero hizo que su infancia no fuera lo fácil que hubiera debido ser. Y sea o no la causa, el caso es que el rapero se metió de lleno en las drogas y sufrió depresión.

En 2016, de hecho, recurrió a Facebook para compartir un extenso texto en el que detalló sus luchas contra la ansiedad y la depresión que le habían llevado a tener impulsos suicidas. Reconocía que no estaba en paz.

Y eso que había expulsado las drogas de su vida unos años antes (o eso contó). “Ya no voy a fumar marihuana, la dejaré por los niños”, escribió, “para aquellos que todavía lo hacen, fúmense uno en mi memoria, por su fumador solitario favorito. Esto no es una broma. Sé que la mayoría quieren verme drogado y jodido y sé que la miseria ama la compañía pero, lo siento, esos días han terminado”.

Y que conste que es consciente de que ha desfasado mucho. “Tuve una buena racha, Ámsterdam y todo. Estoy feliz de estar sobrio, estoy feliz de ser un nuevo yo, no me importa quien piense diferente sobre mí porque si no pueden estar orgullosos de mí por madurar y comenzar un nuevo capítulo es que no les importo”, reflexionó en aquel momento.

En 2016, tras ese nuevo comunicado, cerró sus redes sociales y se internó en una clínica de rehabilitación. Kids see ghosts recoge todos esos fantasmas que ya forman parte del pasado y que han dado paso a un ‘renacido’ Cudi.

#3. “Todavía puedo sentir el amor”

Esa es la frase con la que abre su nuevo disco y que demuestra que Cudi es un nombre nuevo, con una vida nueva llena de esperanza y futuro.

Ahora ha madurado, está más centrado y más cerca de su hija de 8 años de la que espera que llegue a ser una jovencita orgullosa de su padre.

Esta nueva etapa lo abre este disco que supone el primero post rehabilitación de Cudi. Tras ingresar en la clínica y alejar los pensamientos suicidas de su cabeza comenzó a ver la vida de otra manera.

“Tengo tanta alegría que ya no siento que estoy luchando”, aseguró en una entrevista con Billboard. Parece que fue alrededor de su cumpleaños, en enero cuando se dio cuenta de que estaba realmente feliz “y no hay nada realmente en particular. Con solo 34 años estoy haciendo lo que amo, cuidando mis responsabilidades, el bien de mi hija y de mi familia”.

Y parte de la terapia que le ha llevado a ese punto es este disco con el que exorciza un pasado que no le hacía feliz.

#4. Relación con el cine y la televisión

Además de la música, el cine es otra de las pasiones de Cudi. De hecho empezó estudios sobre esta materia en la Universidad de Toledo en Ohio. Pero lo acabó dejando, los estudios, pero no su pasión.

Su curriculum como actor es extenso. Desde que apareció haciendo de sí mismo en un capítulo de One Tree Hill a formar parte del elenco de Empire hay mucho trabajo por medio.

Aunque una de sus colaboraciones más destacadas fue con el actor Shia Labeouf que dirigió uno de sus videoclips y un corto inspirado en una de sus canciones, Maniac. Un homenaje al falso documental de comedia negra belga, Man Bites Dog (1992).

Y hay más propuestas en este sentido. En la entrevista con Billboard aseguró que lleva cuatro años preparando un programa de televisión y que están con el piloto.

#5. Colaboraciones

En el nuevo disco de Kid Cudi, además de contar con Kanye West como socio principal ha tenido la colaboración de otros artistas como Pusha T o Ty Dolla Sign. Y es que a lo largo de su carrera, el rapero ha colaborado con colegas de ámbitos muy diferentes.

Le vimos aparecer en el vídeo de I gotta feeling de Black Eyed Peas. También fue parte del remix de Did it again de Shakira y apareció en imágenes inéditas del vídeo. Fue telonero de la gira Monster Ball de Lady Gaga.

Y no olvidemos que ha trabajado con gente tan diversa como David Guetta, Steve Aoki, Rihanna o Snoop Dogg.