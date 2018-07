Dua Lipa y J-Hope de BTS también tienen su versión del baile del verano

Drake no para de acumular nº1 de ventas con su álbum Scorpion y singles como In my feelings. Y no sólo en Estados Unidos donde hace doblete. En el Reino Unido también es el líder indiscutible. Y con tanta euforia por este nuevo trabajo no nos extraña que el challenge que surgió en torno a esta canción esté resultando todo un éxito.

Son muchas las celebs que se han aprendido la coreografía de este baile. Will Smith fue el ganador elegido por Drake pero hemos flipado con otros como Steve Aoki, Laura Escanes, Dulceida, Millie Bobby Brown o Marcelo.

La lista no para de crecer y ahora hay que incluir a Dua Lipa que también se ha lanzado. Vale, puede que lo suyo no haya sido lo más currado que hemos visto pero nos hace soñar con una futura colaboración con Drake que, sin duda, sería lo más. ¿Os los imagináis juntos?

El K-Pop también cae rendido

Y como esto del baile y de la música no tiene fronteras y el K-Pop es una buena prueba. Si hay un grupo que ha conseguido una conquista global con su música es BTS y uno de sus miembros, J-Hope también ha querido ofrecer su versión.

Como muchos otros, sale del coche y va bailando mientras el coche sigue en marcha y le van grabando desde dentro. ¿Acabará habiendo algún accidente con este challenge?