Demi Lovato es ingresada por una “sobredosis de heroína”

Demi Lovato ha sido hospitalizada de urgencia en Los Ángeles por una "sobredosis de heroína", según TMZ que cita fuentes policiales.

La cantante de 25 años fue tratada en su domicilio de Hollywood Hills, donde la encontraron inconsciente, y pasada la medianoche la trasladaron al hospital.

Por el momento se desconocen más detalles sobre su estado de salud.

"Quiero ser un modelo vital pero solo soy humana"

Lovato lleva combatiendo sus problemas de adicción al alcohol y las drogas desde hace años, y a partir de 2012 se había rehabilitado en varias ocasiones, hasta que hace unas semanas confesó haber recaído.

Lo relataba a través de su single Sober (Sobria) en el que decía: "A los que jamás me abandonaron: ya hemos pasado por este camino. Lo siento mucho, ya no estoy sobria (...) Quiero ser un modelo vital pero solo soy humana... Siento estar en este punto otra vez, prometo lograr ayuda. No era mi intención. Lo siento por mí misma".

Fue el pasado 24 de junio, cuando la artista intepretó por primera vez en directo el citado tema en el escenario de Rock in Rio, y no pudo evitar emocionarse ante los miles de seguidores.