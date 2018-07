Melendi, Alborán, Beatriz Luengo o David Otero tienen motivo para enfadarse con Dani Fernández

Dani Fernández dejó Auryn en el pasado y ahora camina solo con una propuesta alejada de lo que ofrecía aquella banda juvenil. Ahora opta por algo más personal y con reminiscencias de la canción de autor más clásica.

Y es que en esta nueva etapa de su vida musical le ha dado una mayor importancia a las letras. “Yo hablando soy un poco malo y cuando realmente lo saco todo es cantando y escribiendo y estas canciones me han servido de terapia. Me he encontrado más a mí mismo escribiendo y estoy feliz de expresarme así”, me contaba sobre sus nuevas canciones.

Y en ese camino se ha cruzado con muchos que piensan como él y que han influido de una u otra manera en este nuevo trabajo. Marwan, Andrés Suárez, Diego (Funambulista) o David Otero han aportado su granito de arena.

“Surgió una amistad que, aunque él no lo sepa, a mí me ha hecho replantearme muchas cosas”, explicaba sobre el ex Canto del loco que como él salió de un grupo de éxito y volvió a empezar con una carrera en solitario.

Ahora tendrá que comprobar cómo de sólida es esa amistad con David Otero porque le hemos dado un motivo para enfadarse con él (siempre en broma, claro).

Dada la importancia que le ha dado Dani Fernández a esta nueva etapa, quisimos ponerle a prueba con las letras de otros artistas. Canciones que forman parte de nuestro repertorio popular. Le dimos fragmentos escritos y varias opciones para emparejar. Y hubo aciertos… pero también fallos. Pero claro, prueba tú, a ver si eras capaz de acertar alguno. Que no es lo mismo una letra sobre papel que con música de fondo.

Seguro que después de compartir buenos momentos en LOS40 Playa Pop no hay nada que pueda quebrantar la relación de Dani y David.