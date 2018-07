La cuenta pendiente entre Bustamante y Yana que les hizo ganar ‘Bailando con las estrellas’

David Bustamante y Yana Olina se convirtieron ayer en los primeros ganadores de Bailando con las estrellas en TVE.

El exitoso talent internacional llegó ayer a su final con Manu Sánchez, Patry Jordán y el cantante entre sus finalistas.

El público decidió que fuera Bustamante y su bailarina los que se llevaran el triunfo tras ver la gran evolución vivida en el programa. Algo que se notó, sobre todo, en un paso clave.

El chachachá de la victoria

Y es que los jueces les habían pedido que repitieran el chachachá al ritmo de The time of my life que, anteriormente no les había quedado redondo el paso en el que él la sujeta y ella parece que vuele.

Pues bien, tras horas y horas de ensayo, ambos lo lograron. Aunque durante unos segundos parecía que no iban a aguantar, finalmente la figura se pudo disfrutar como buscaban.

Algo que los espectadores aplaudieron a rabiar y, seguramente, fue uno de los grandes puntos que hizo que ambos se convirtieran en ganadores. Por supuesto, su evolución, química y trabajo hicieron el resto.