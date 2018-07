Shawn Mendes muestra interés por Aitana

No hay duda de que Aitana se ha convertido en una de las grandes apuestas musicales de este año. La catalana de 19 años ha visto como su vida ha cambiado radicalmente tras su paso por la academia de Operación Triunfo: de ser una estudiante de bachillerato a una estrella.

A pesar de que ni si quiera ha lanzado su primer single en solitario fuera de la academa – lo lanza este viernes-, Aitana se ha convertido en la cantante española con más proyección internacional. Artistas de la talla de Luis Fonsi o David Bisbal la invitan a actuar en sus conciertos.

Pero la cosa no queda ahí. No solo los artistas latinos se han rendido ante el fenómeno Aitana. Ni mucho menos. La ex triunfita también ha llamado la atención de uno de los artistas anglosajones más solicitados del momento: nada más y nada menos que de Shawn Mendes.

El canadiense ha empezado a seguir a Aitana en Instagram. ¡Incluso le ha dado a like a una de sus publicaciones! Eso sí, en seguida lo ha retirado. No nos extraña. Teniendo en cuenta que los fans de la cantante están pendientes de cada uno de sus movimientos, en cuanto han visto que Shawn ha empezado a seguirla, se han vuelto locos en redes sociales.

Teniendo en cuenta el estilo de música que le gusta cantar a Aitana, una colaboración spanglish –que se lleva mucho ahora- con Shawn no sería ninguna locura. Además, la artista estuvo grabando en Los Ángeles. Seguro que allí conoció a algún productor que tuviese el contacto de Mendes.

Por ahora solo podemos fantasear con escuchar una canción de los dos. Pero, quién sabe, quizá dentro de unos meses se haga realidad. Nosotros, mientras tanto, seguimos esperando impacientes a que suene Teléfono.