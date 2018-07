¿Sabes qué serie vio Leiva en su última gira?

“Qué suerte la mía tocar con amigos del alma en lugares que amas”, escribía Leiva sobre su actuación en El Náutico (un local en San Vicente del Mar, Pontevedra), “aquí sólo vale brindar y reír”. Y es que aunque Leiva este verano descansa de gira, está claro que no puede mantenerse alejado de los escenarios, lo lleva en el ADN.

Y bien lo sabe Wilma Lorenzo, la fotógrafa que se ha convertido en su mano derecha y que ha tenido la oportunidad de conocerle en gira. Una experiencia vital que marca, que te hace formar una nueva familia y que da material para escribir un libro, el suyo, que nos descubre a un Leiva más personal y cercano durante la gira de Monstruos.

“Llegas a conocer a la gente hasta puntos delirantes”, escribía Wilma sobre esos momentos compartidos. Y claro, pocas como ella han logrado conocer con profundidad al cantante. Por eso, si queremos saber cómo es la vida del madrileño cuando va de concierto en concierto, nada como recurrir a ella.

1. Lo que nunca puede faltar en su maleta.

Un pañuelo gigante que tiene con el que siempre va abrigado. Creo que es un regalo pero no hay más historia que es como una manta y lo lleva en Cádiz a 30 grados… siempre lo lleva encima.

2. El sombrero al que le tiene más cariño.

Tiene uno antiguo que se compró en Nueva York que yo creo que puede ser uno de sus favoritos. Adora los sombreros a un nivel…

En Los Ángeles fuimos a una tienda de sombreros de un tipo que se llama Nick Fouquet y ha hecho sombreros para Mark Ronson… montón de gente de la que tiene las hormas y cuando vas te toman las medidas y apuntan tu nombre. Encargó uno y había otro que le encajó y se ha convertido en uno de sus favoritos.

3. La canción con la que es capaz de emocionarse.

Suya, Cuando te muerdes el labio, que es la que tenía en la cabeza aquellos días de bajona, que no era bajona sino necesidad de expresar. Luego la grabamos con Daniela Spalla. La compuso un martes y la tocó en directo un viernes. Me acuerdo un mensaje que decía ‘le he dicho a la banda que se aprenda esa canción’. Se la mandó a las 10 de la mañana y la banda cogía un avión a las 12 para llegar y al día siguiente tocar. Esa sería una de las suyas.

Él me ha pasado muchísimas canciones de (Leonard) Cohen que… realmente, él se emociona mucho con él.

4. La serie que le ha enganchado.

Me ha recomendado una peli que es bastante curiosa que es muy de banda, que es Anvil. Y serie que nos vimos como del tirón y que comentamos después fue Stranger Things que le gusta por los referentes que le llevan a otras pelis.

5. La camisa que tiene una historia de esas que no se olvidan.

Todas las que lleva la banda de colores, estampadas, son las camisas de la gira. Fuimos a tomar algo a casa de Ovidi (Zigarros) y estaba su chica, Mary, que tiene una marca de la ropa que trae de fuera, ropa vintage. En su casa tenía dos burros con montón de ropa. Todos llegaron y empezaron a probarse camisas y se llevaron 5 o 6 cada uno. Antes de bajar a los hoteles se decían cuál iban a ponerse porque podía darse el caso de que todos bajaran con la misma. Se han convertido como en un grupo de los 70.

6. Lo que nunca le pondrías de comer en su camerino.

Queso. Odia el queso menos en la pizza y el parmesano. Odia en general los lácteos. No lo comprendo. Lo huele, es obsesivo. Al resto nos encanta. Pasó con el queso que nos mandó un mensaje y llorábamos de risa… En muchos hoteles a veces nos dejan un bombón o algo, a veces llegamos y ponen en bucle los discos de Leiva y es como ‘qué horror’ y en un hotel llegó a su habitación y le habían puesto una bandeja gigante de queso y llorábamos.

7. El trago que más disfruta.

Vino tinto.

8. La foto que nunca se dejaría hacer.

No me ha puesto nunca un pero. Mientras sea con buen gusto y bonita no hay límite.

9. La tienda donde fulminaríais juntos la tarjeta de crédito.

Es difícil porque no coincidimos. Él en Norman flipó y se compró una guitarra y yo fliparía en una tienda de fotografía. Tampoco en ropa porque cada uno tenemos nuestros sitios predilectos. No podemos ir de compras juntos… bueno sí salimos con muchos vinilos y camisetas en una tienda de Los Ángeles.

10. La canción que no falla en la furgo.

Los más clásicos que te puedas imaginar, sota, caballo y rey. Vamos variando. Una canción recurrente ha sido Los aburridos de Calle 13 que es para fin de fiesta cuando todo ha ido muy bien y si suena esa canción es que todo ha ido muy bien y lo siguiente sería que sonaran Las Grecas.