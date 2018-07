Tras convertirse en noticia por su petición de ocupar el Coliseo de Roma para la grabación de su próximo videoclip, Beyoncé sigue ocupando las portadas de los medios internacionales. Y esta vez debido al estreno de su nuevo álbum. Queen B quiere estrenarlo en Netflix. ¡Lo que lees!

Según informa el diario The Sun, una fuente cercana a la cantante ha revelado que se encuentra trabajando en su próximo disco en solitario y quiere que sea visualmente más impresionante que Lemonade.

"Su equipo están en negociaciones con Netflix para estrenarlo, ya que lo harían para una audiencia masiva", añade la fuente.

Lo cierto es que no sería la primera vez que Beyoncé apuesta por una de las grandes plataformas. Ya lo hizo con el estreno de su último álbum de estudio, Lemonade, en HBO y Tidal. Del mismo modo ocurrió con Everything Is Love, el álbum que publicó junto a su marido Jay-Z y que también se estrenó en Tidal.



Aún es pronto para saber más datos sobre el nuevo proyecto de Queen B, pero lo que sí podemos confirmar es que será un éxito, no solo por los sonidos y los ritmos, sino por las imágenes que lo acompañarán.

Tras publicar un álbum junto a Jay-Z y compartir escenario con él alrededor del mundo, la intérprete de Single Ladies vuelve sola y más fuerte que nunca. Así que prepara todos tus sentidos porque Beyoncé apuesta muy fuerte por lo que viene.