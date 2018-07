Arctic Monkeys publica el videoclip de Tranquility Base Hotel & Casino

A pesar de haber publicado su último álbum Tranquility Base Hotel & Casino, Arctic Monkeys han decidido sorprendernos con una nueva dosis musical. Se trata de la publicación del videoclip del tema que recibe el mismo título que el disco y que, además, viene incluido en el mismo.

En él, Turner aparece paseándose por un lujoso hotel de la ciudad de Reno (EEUU) realizando llamadas de teléfono, sacando fotografías en el campo y vagando en moto por las carreteras de Estados Unidos.

Tranquility Base Hotel & Casino es el single sucesor de Four Out Of Five, el primer sencillo y videoclip del disco. Pero para no perder la estética, Turner y los suyos han empleado el estilo vintage que les caracteriza también en este nuevo videoclip.

Este sexto álbum de los ingleses llegó el pasado 11 de mayo, por lo que ha recibido el éxito esperado. Es por ello por lo que han decidido continuar con la promoción lanzando el videoclip de este tema.

Tras su paso por el festival madrileño Mad Cool, ahora solo esperan a que la publicación del vídeo musical de Tranquility Base Hotel & Casino tenga la acogida esperada para este nuevo álbum. ¡Dale al play y sumérgete en la psicodelia de Turner!