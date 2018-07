Dicen que tenemos más de un gemelo repartido por todo el mundo. ¿Dónde estará el tuyo? No tenemos ni idea, pero hemos encontrado al de Mick Jagger, y es 51 años más joven.

Exacto, se trata de Harry Styles, el integrante de One Direction que ahora triunfa alrededor del planeta con su música en solitario. El corte de pelo, el color de ojos, el tono de piel, los rasgos y la forma de la cara son algunas de las características que comparten, pero no todas son físicas.

Está claro que la que más destaca es la de la pasión por la música. Mick Jagger pertenece a uno de los grupos más emblemáticos de la historia de la música. Ha regalado auténticos himnos con The Rolling Stones y su nombre forma parte de las leyendas que comenzaron en los 60.

Pero Harry Styles no iba a quedarse atrás, ni mucho menos. Él también se ha convertido en uno de los nombres más conocidos de la música actual. Triunfó durante su etapa en One Direction y ahora lo hace en solitario, volviendo locos, no solo a adolescentes, sino a un público de todas las edades. ¡Hasta en eso se parecen!

Ambos han conseguido alcanzar las primeras posiciones de las listas de éxitos, ya no solo con sus grupos, sino también como músicos solistas, sobre todo en el Reino Unido y Estados Unidos. Esto empieza a asustar.

Pero eso no es todo. El joven británico se considera un auténtico fan del rock, un género al que no solo pertenece la música de Jagger sino que ya forma parte de su ADN. ¿Son familia y no nos hemos enterado?

Sus poses sobre el escenario, el estilismo en sus fotografías y la nacionalidad. Más y más parecidos. Ya solo falta que hablemos de la fecha de nacimiento para que termines de asustarte. Pero como no coinciden, mejor no vamos a mencionarlo.

Se parecen en el físico y también comparten gustos. Ya pensabas que habíamos acabado… ¡pero no! Por si fuera poco, Styles fue invitado a un programa en Estados Unidos donde imitó al integrante de los Rolling Stones (hemos de decir que no se le da nada mal).

En toda historia siempre hay que intentar encontrar la parte graciosa, y la de ésta es que Harry podrá saber a ciencia cierta cómo lucirá en 51 años con tan solo observar una fotografía de Mick Jagger. ¡Qué suerte!