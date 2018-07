Rebecca Ferguson: "Comparto un montón con Ilsa, las dos nos dedicamos a pelear con malos los fines de semana"

Vuelve Misión Imposible con su sexta entrega, Fallout, y al igual que lo hace su director, Christopher McQuarrie, por segunda vez también repite una de sus protagonistas, Ilsa, a la que da vida Rebecca Ferguson y quien tendrá un papel mucho más relevante que el que se le otorgó en Nación Secreta.

La película cierra muchos de los flecos, sobre todo sentimentales, que se abrieron en la anterior entrega y cuenta entre sus filas con Tom Cruise, quien también ejerce de productor, con Simon Pegg, Henry Cavill, Alec Baldwin, Vanessa Kirby o la inconmensurable Angela Bassett.

Rebecca Ferguson vuelve a la franquicia que más alegrías le ha dado en un año en el que también pudimos disfrutar de ella en El Gran Showman. La actriz sueca demuestra que puede soltar mamporros y cantar, todo en la misma temporada.

La actriz, además de dar la réplica a Ethan Hunt y seguramente aparecer en una hipotética séptima parte, estará en la secuela de El Resplandor y antes la veremos como Morgana en The kid who would be king, una nueva adaptación del mito artúrico, así que no le faltan motivos para estar feliz.

Rebecca Ferguson y todo el elenco de Misión Imposible: Fallout vuelven a los cines españoles el 27 de julio. Dale al play y entérate de todo lo que nos contó en esta entrevista en París.