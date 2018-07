Meghan Markle se vuelve a saltar el protocolo con su vestuario

La flamante duquesa de Sussex, Meghan Markle, parece dispuesta a revolucionar los regios cimientos de la Familia Real Británica. En realidad cambiar pequeñas cosas en la institución es tan sencillo como dejar sus hombros al descubierto o lucir una gabardina sin mangas.

Con el protocolo siempre en el punto de mira la exactriz parece estar dispuesta a lucir lo que le apetezca – siemrpe dentro de unos límites, claro – y a no dejar que arcaicas costumbres tomen el mando de su armario.

Así que Markle ha acudido a un partido de polo acompañada de su marido, el príncipe Enrique, con un vestido de inspiración años cincuenta de Carolina Herrera pero con un toque que no suele ser el habitual en las prendas regias.

La confección de la prenda está hecha en denim lo que no se suele ver cubriendo el cuerpo de las altezas británicas. No se ve a los príncipes herederos ni a sus familias luciendo vaquero ni siquiera cuando no están en un acto oficial.

Así que el gesto de Meghan, demostrando que el denim puede ser tan elegante como la seda si está bien cortado y confeccionado, nos encanta y deja claro porque la estadounidense se ha ganado en tiempo récord el cariño de sus 'súbditos' pues, ¿quién no ha llevado alguna vez una prenda vaquera?