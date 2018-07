Celebramos el Día de los abuelos con canciones que artistas como Sheeran o Gaga dedicaron a los suyos

No se celebra en todos los países pero en España se ha instaurado el 26 de julio como el Día de los abuelos para acordarnos de esas figuras tan importantes en nuestras vidas y a veces tan olvidadas.

Muchos artistas expresan a menudo el cariño que sienten por sus abuelos. No hay más que ver el Instagram de Ariana Grande para ver el amor que sentía por sus abuelos (no ahora que ha decidido cerrar sus cuentas).

/ @arianagrande/ Instagram

Son muchos los que, van más allá, y los convierten en los protagonistas de sus canciones. Hoy nos quedamos con algunas que recogen esas historias emocionales que nos acercan el lado más personal de los artistas.

Alicia Keys. Tell you something (Nana’s Reprise)

Virgiel, la abuela de Alicia Keys, que era como una segunda madre para ella, murió tras una larga enfermedad y ver cómo fallecía le dio, a la cantante, una nueva perspectiva de la vida.

Habló de aquel momento con Daily Mail el 14 de diciembre de 2007: “Ser testigo de la muerte de un ser querido fue muy difícil. Era una de las mujeres más influyentes de mi vida y verla sufrir no fue agradable. No había nada que yo pudiera hacer más que mantener una perspectiva positiva”.

Explicó que la canción surgió de “la sensación de saber que tenía que decirle todo esto mientras todavía estaba allí. No tiene sentido llevar flores al funeral de alguien. Es más importante llevar flores mientras tus seres queridos están vivos”.

Ed Sheeran. Supermarket flowers

El día que murió Anne, la abuela de Ed Sheeran, el cantante escribió en su casa esta canción. Como dijo a The Sun: “Es solo una reacción instintiva. Puedes estar realmente enojado y pensar en algo o puedes poner todos los buenos recuerdos en una canción”. Ella fue la que le impulsó a centrarse en la música.

En cuanto al título de la canción, Sheeran explicó en Nova FM que cuando su abuela falleció, “estábamos limpiando su habitación del hospital y las flores del supermercado estaban en el alféizar de la ventana”.

Avril Lavigne. Slipped away

Mientras la cantante estaba de gira con Try to shut me up, su abuelo falleció y ella le compuso esta canción, una balada triste y melancólica que refleja cómo se sintió en aquel momento.

OneRepublic. Preacher

A Ryan Tedder le bastaron 15 minutos en un avión para contar la historia de su abuelo predicador. El líder de OneRepublic fue criado por una extensa familia de misioneros y pastores.

Big Sean. One man can change the world

Justo antes de que falleciera la abuela de Big Sean por un ataque cerebrovascular en diciembre de 2014, escribió esta canción para la que contó con Kanye West y John Legend. Parte de la canción habla de ella aunque no tuvo la oportunidad de escucharla.

Mildred V Leonard fue una mujer adelantada a su tiempo. “Espero que mi abuela esté mirándome sonriendo en este momento. Las luchas que atravesó para convertirse en una capitana negra en la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras oficiales negras en Detroit, una maestra, consejera, una madre increíble…la abuela era demasiado buena. Si tuviste alguien así seguro que puedes contar que cambió tu mundo”, explicó el rapero.

El vídeo ganó el MTV Video Music Awards 2015 por su mensaje social y el premio se lo dedicó a ella: “Si una persona me ha demostrado que un hombre, es decir, hombre o mujer, puede cambiar el mundo, es ella”.

Austin Mahone. Not far (a song for Mema)

“Hace tres años, un día como hoy, perdí a mi abuela por un cáncer. Escribí esta canción sobre ella. Espero que esta canción te recuerde los buenos momentos que pasaste con alguien a quien has perdido. Te extraño todos los días Mema”. Con este mensaje Austin Mahone presentó su canción en 2015.

En el vídeo podemos ver fotografías y vídeos familiares de esos momentos que compartieron abuela y nieto.

Ed Sheeran. Nancy Mulligan

Esta canción es sobre los abuelos irlandeses de Ed Sheeran, Anne y William Sheeran. (Nancy es un diminutivo de Anne, y Bill es la abreviatura de William.) Cuenta la historia de cómo se enamoraron y se casaron, a pesar de su división católico-protestante.

William estudió y practicó odontología en Londres. Fue allí donde conoció a una enfermera en el hospital Guy's de Londres, Anne Mulligan, y se casó con ella en 1951.

“Uno era protestante y de Belfast y otro, católico del sur de Irlanda. Se comprometieron y nadie asistió a la boda. Él fundió todos sus dientes de oro en un anillo de bodas. Casarse y tener este tipo de romance a lo Romeo y Julieta, es lo más romántico”, explicó el pelirrojo.

My Chemical Romance. Helena

Elena Lee Rush era la abuela del cantante, Gerard Way. La que le enseñó cómo dibujar, pintar y cantar, y ella le regaló su primer coche: la camioneta blanca que aparece en el video original I’m not okay (I Promise).

A lo largo de Warped Tour 2005, Gerard presentó esta canción como la más importante para él y su banda. Antes de tocar la canción le pedía a su público estadounidense que mirara hacia arriba y dijera: ‘¡Hola abuela, ¿qué pasa?!’.

Jason Mraz. Frank D Fixer

El título de la canción se refiere al abuelo del cantante, Frank Mraz, que se mudó de Austria-Hungría a los Estados Unidos en 1915, donde se ganaba la vida con sus manos. Mraz tenía un cartel sobre su taller que decía ‘Frank D. Fixer’ que la gente tomaba como referencia para orientarse en aquel lugar.

Fue un hombre que cultivó su propia comida, hacía trueques con los agricultores de la zona y arreglaba maquinaria de granja a cambio de productos. La canción era un homenaje a ese reutilizar, reciclar, reparar y tener habilidades para arreglar cosas que impiden un consumo que lleva a que los deseos eclipsen las necesidades.

Ed Sheeran. Affaire love

Sheeran escribió esta canción sobre su abuelo, un católico irlandés que sufrió de Alzheimer durante 20 años antes de morir en 2013. Comenzó a escribirlo quince días antes de que su abuelo muriera y completó la melodía en su funeral.

Sheeran rindió homenaje a su difunto abuelo en los premios Grammy cuando se puso su corbata con su traje de Gucci.

Pete Doherty. 1939 Returning

En esta canción acústica ambientada en la Gran Bretaña al borde de la Segunda Guerra Mundial, Doherty rinde homenaje a su querida abuela. La grabó originalmente a dúo con Amy Winehouse en su teléfono móvil pero finalmente ella no estuvo en la grabación final.

Ashley Tisdale. You're always here

Su abuelo, Arnold Morris, falleció el 2 de septiembre de 2013 y ese momento inspiró esta canción. La cantante reconoció que a su abuelo siempre le había gustado cómo cantaba. Quería que todos supieran quién era y lo especial que era para ella.

Esta canción fue su primer lanzamiento musical desde 2009 y el 30% de las ganancias se destinaron al Hospital de Investigación Infantil St. Jude.

Lady Gaga. The edge of glory

En un especial de Acción de Gracias de 2011, la cantante reveló que un momento que había compartido con sus abuelos había inspirado esta canción. Eran italianos y muy conservadores y habían estado casados 60 años. Su abuelo le contaba cómo se quedaba a dormir en el coche cuando era joven para estar cerca de su abuela.

Cuando su abuelo se estaba muriendo y no les quedaba más que despedirse de él, Lady Gaga cogió una botella de tequila de agave, y se sentó al piano junto a su padre. Allí salió esta canción que terminó con ambos llorando.

También cogió inspiración de una de sus películas favoritas, Rocky. Esa idea de mirar a la vida a los ojos cuando tes estás muriendo para decir 'gané, soy un campeón' y que es lo que vio en su abuelo.

Rozalén. Cuando el río suena

Cuando el río suena es un disco inspirado en la abuela de Rozalén y cuando recibió un disco de oro se lo entregó a ella. Un disco en el que también hay una canción dedicada a su tío abuelo Justo, desaparecido durante la guerra civil española y localizado en una fosa común en Arganda del Rey. “Cuando empecé a contar estas historias familiares tabú, que también son historias de España, pensaba que se me iban a cerrar muchas puertas y ha sido todo lo contrario”, explicaba en una entrevista con El Diario.

Se siente orgullosa de que el discurso de su abuela llegue a la sociedad, “que estemos en el mainstream hablando de esto me parece maravilloso”.