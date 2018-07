A Enrique Iglesias le da igual en español que en inglés

2018 va a ser para Enrique Iglesias uno de los años más intensos en cuanto a producción musical. Acostumbrados en los últimos años a tener uno (o dos) éxitos veraniegos que bailar y disfrutar en apenas medio año el español ya ha presentado cuatro nuevas canciones.

Empezamos el mes de enero con la canción que ha obtenido mayor éxito esta temporada: El baño. Junto a Bad Bunny continuaba su firme apuesta por los ritmos urbanos cargados de sensualidad y la tendencia de publicar singles sin la esperanza de ver un nuevo disco del cantante en próximas fechas.

Pero no importaba. No íbamos a tardar en recibir Nos fuimos lejos junto a Descemer Bueno y El Micha. Pequeñas dosisde reggaeton que conseguían que el español estuviera constantemente de actualidad.

Pero si alguien creía que Enrique Iglesias iba a conformarse con seguir la tendencia se equivocaba. Cuando medio mundo canta en español, el solista sacó su primer tema oficial en inglés (o en spanglish) en los últimos cuatro años:Move to Miami junto a Pitbull.

Y ahora que el verano ha llegado para quedarse definitivamente, el solista tiene un nuevo as bajo la manga. Su nuevo hit que se estrena hoy mismo lleva por título I don't dance (Without you) junto al Dj noruego Matoma.

Una letra fácil de aprender, un estribillo muy pegadizo y un ritmo muy bailable son las tres señas de identidad de este nuevo tema que Enrique Iglesias ha adelantado brevemente en sus redes sociales.

Su segunda canción en inglés del 2018 ha disparado las especulaciones de que el intérprete esté trabajando en un nuevo proyecto musical en ese idioma.

¿Con qué nos sorprenderá Enrique Iglesias