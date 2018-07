El sueco Benjamin Ingrosso vuelve de los 80 para presentarnos su nuevo single

Tras su paso por Eurovisión 2018 con su tema ochentero Dance You Off, Benjamin Ingrosso nos ha presentado su tan esperado single, I Wouldn’t Know.

Se trata de uno de los sencillos que formarán parte de su álbum debut, del que aún desconocemos la fecha de lanzamiento. (¡Pero qué ganas de escucharlo!)

Según informa ESCXtra, el sueco define este nuevo single como "la frustración que puedes sentir cuando miras a alguien y le amas pero no recibes nada a cambio. Trata sobre sentirte herido una y otra vez pero no puedes dejar que esa persona se marche".¡Wow!

"¿Te acuerdas del plato con aceite que te ponen para mojar con pan al principio de una comida en un restaurante? Eso es lo que vais a tener este viernes con mi nuevo single". Así alertó Benjamin a sus seguidores en Instagram, dejando claro que I Wouldn't Know es solo un adelanto de lo que viene.

Benjamin Ingrosso forma parte de una familia de talentos. Su primo, Sebastian Ingrosso, es uno de los DJs más reconocidos a nivel mundial. Pero eso no es todo. Los abuelos del joven son bailarines y actores, al igual que sus bisabuelos. Así que si te apellidas Ingrosso, tienes talento.

El joven sueco de 20 años representó a Suecia en Eurovisión en 2018 con su tema ochentero Dance You Off, con el que consiguió disco platino en su país. Y aunque solo consiguió la séptima posición en tabla de clasificación final del evento, consiguió ganar el apoyo de un público internacional.

Ahora Benjamin vuelve de los 80 para presentarnos I Wouldn't Know, un tema pop con unos ritmos frescos, modernos y también veraniegos.

Si aún no lo has escuchado... ¡dale al play!