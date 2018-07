Charli XCX nos invita a su fiesta de chicas al más puro estilo de los 90

La británica Charli XCX no se cansa de publicar éxitos y ha decidido lanzar su nuevo tema Girls Night Out al más puro estilo disco de los 90. ¡Lo que lees!

No hay nada que nos guste más que es poder viajar a través de la música, y así lo ha conseguido nuestra protagonista. En este nuevo hit, Charli habla sobre la gran fiesta de chicas que le espera esa noche. Y es que ella lo tiene muy claro: lo hará sin chicos. "No boys, no boys".

"Voy a salir este finde, me voy a vestir con mis chicas y poner mi pintalabios favorito", son algunas de las palabras que forman parte de este hit.

El ritmo dance y disco que acompaña a este tema, producido por SOPHIE, nos recuerda al de la época de las Spice Girls. De hecho, encontramos su similitud con Wannabe al comienzo de la canción, ya que se puede oír el grito al unísono de un grupo de chicas que están a punto de pasar un buen rato. ¿Tendrá su similitud también en el videoclip? Aún es pronto para saberlo.

Pero lo que sí podemos confirmar es que Girls Night Out ya fue estrenada en 2015 de la mano de la productora, que la pinchaba en sus fiestas. Sin embargo, es ahora cuando han decidido hacerlo de manera oficial.

Esta canción se presenta como uno de esos temas que no pueden faltar en tu playlist de "Vámonos de fiesta" para darlo todo con tus amigas y, por qué no, con amigos también.

Pero eso no es todo. Charli XCX nos trae Girls Night Out tras la publicación de Girls, la colaboración de nuestra protagonista junto a Rita Ora, Bebe Rexha y Cardi B, cuya letra trajo una polémica bastante mediática.

Charli XCX quiere pasarlo muy bien en una noche de chicas. ¿Invitará a sus compañeras de gira Taylor Swift y Camila Cabello?