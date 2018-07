Carlos Marco: “Hoy en día, la moda juvenil, diría que es la libertad”

Carlos Marco no para: radio, literatura, televisión, música… tiene tiempo para todo y talento para probar en diferentes campos. Ya nos contó que los jóvenes pasan por momentos que no siempre saben cómo afrontar porque no hay libro de instrucciones. Para eso ha recopilado su experiencia vital en un libro que trata de ayudar en esos momentos de incertidumbre.

Ahora, se encuentra en plena grabación de Family Duo, el primer talent show de la cadena autonómica valenciana que trata de buscar parejas con una vinculación familiar y talento compartido.

Pero tanta ocupación no le distrae de una de sus grandes pasiones, la música. En este viaje que ha emprendido por los años 80 ha hecho una primera parada en uno de los temas que más éxito le dio a Radio Futura en esa época, Enamorado de la moda juvenil.

Hay un por qué para este viaje en el tiempo y él mismo nos lo ha contado y que a él le ha ayudado a descubrir que hay paralelismos entre aquella década y la de ahora y que lo que ahora entendemos como una revolución es algo que ya se hizo hace años.