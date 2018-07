La girlband que nunca quiso ser una girlband

Han pasado más de 20 años desde que All Saints conquistaran a medio planeta con su debut discográfico. Millones de copias después, la formación anglo-canadiense decidió poner punto y final a su carrera pese a solo contar con tres trabajos en el mercado.

Era el año 2006 y parecía que su sonido ya no encajaba dentro de la nueva línea musical del siglo XXI. Pero una década después de su separación se produjo su regreso. Después de 10 años alejadas de los focos de la actualidad musical, All Saints regresaba con su primera canción en una década, One Strike (inspirada en la ruptura que sufrió Nicole Appleton con Liam Gallagher) y Red flag, disco con el que recuperaron las ganas de seguir como banda.

Porque como ellas mismas han confirmado durante la promoción de su nuevo elepé, Testament, fueron una girlband que nunca quiso ser una girlband.

"Nosotros nunca quisimos ser una girl band. Nuestra idea de nuestro grupo era otra cosa pero sucedió que en la vorágine de otras bandas compuestas de chicas, acabamos siendo una girl band" explican las cuatro componentes del grupo.

"Nuestra referencia eran TLC. Ellas tampoco querían ser nunca una girl band. Pero en aquella época musical sucedió y definitivamente eramos chicas" concluye All Saints.

La girl band (tampoco pasa nada por llamarla así) acaba de estrenar su quinto álbum de estudio, Testament, con el que también están dejando otro titular: disfrutan más de esta nueva etapa que de su etapa de mayor éxito.

"Cuando comenzamos, obviamente todo era mucho más exitoso pero a la vez teníamos mucha más presión. Creo que constantemente intentábamos sobrellevarlo de la mejor manera posible. Ahora lo disfrutamos mucho más porque apreciamos y disfrutamos cada detalle" confiesan las componentes de All Saints.