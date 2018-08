Estos son los mensajes clave de los primeros singles de Aitana, Ana Guerra o Lola Índigo

Ya son varios los triunfitos de OT 2017 que han sacado su primer single en solitario. Miriam, Cepeda, Roi, Mireya, Ana Guerra, Mimi (Lola Índigo) y Aitana ya han lanzado la que es su primera apuesta musical fuera de la academia, el pistoletazo de salida a sus carreras musicales.

Todos los temas que han sacado son diferentes entre sí, pero si algo destaca en varios de ellos es el mensaje empoderado de su letra. Quizá decir que son ejemplos de feminismo es algo exagerado, pero si algo está claro es que las jóvenes triunfitas están dispuestas a acabar con las letras machistas.

Miriam fue la primera en lanzar su tema tras salir de la academia. La cantante estrenó Hay algo en mí, un tema compuesto por ella que reza frases del tipo "soy mujer, no pertenezco a nadie (...) aún sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme". Sin duda, un mensaje que gira en torno a la superación y a la libertad de cada una.

Cepeda, sin embargo, apostó por un tema mucho más romántico. En Esta Vez, su primer single, el artista canta frases como "que no hay nadie que lo niegue, que yo soy de ti". Vamos, un mensaje que versa sobre el amor.

En el lado contrario, Roi canta al desamor en su primer single: Por una vez más. En el tema se escuchan frases como "ya no hay rastro de nuestra complicidad y los gestos que ocultábamos los dos", una canción bastante triste que habla sobre una ruptura, sobre ver marchar a la persona que amas.

El Corazón Vendío de Mireya es otra canción que también habla sobre el amor, pero un amor más de tira y aflojas, más juguetón y divertido. "Que yo sé que tengo el corazón vendío, está loquito por tus huesos, eres tú mi adicción". Mireya ha apostado por contar una historia de amor un tanto complicada, pero adictiva.

Ana Guerra, haciendo honor a su apellido, se ha convertido en una guerrera que se niega incluso a dar la hora a su ex. En Ni la hora, la artista canta al que fuese su amor y le dice "mira que bien me va sola. Nadie a mi me controla y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora". Vamos, que Ana Guerra no necesita a nadie a su lado para ser feliz.

Mimi, en formación con su grupo Lola Índigo, también apuesta por la independencia y la libertad de la mujer como mensaje de su primer single, Yo ya no quiero ná. "Y tú te estás equivocando. Ya no soy tu nena, muchacho". Así de claro, oye.

Aitana ha sido la última de todo estos en sacar single. Muy en la línea de sus compañeras, la joven cantante deja su Teléfono "para no llamarte, para no llamarte (...) para así olvidarte". En resumidas cuentas: no quiere saber nadie de quien le hizo daño, ella se basta por sí sola para seguir adelante.

Por tanto, casi todos los singles que la generación OT 2017 ha sacado hasta ahora poseen mensajes actuales, frescos, necesarios e igualitarios. Ponen de manifiesto que algo está cambiando, y aunque denominar himnos feministas a estas canciones es desmesurado, nunca está mal aportar un granito de arena a la lucha por la igualdad.