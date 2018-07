El squad infalible de DJ Khaled que ahora triunfa con 'No Brainer'

Lo han vuelto a hacer. DJ Khaled ha llamado a los suyos, a los de siempre, para lanzar al mercado de la música un nuevo hit musical. Justin Bieber, Chance The Rapper y Quavo forman parte del Squad del DJ que ahora nos sorprende con No Brainer.

No es la primera vez que este grupo de amigos se unen para publicar un tema que ya se posiciona en el puesto 6 de Tendencias en Youtube. Ya lo hicieron con I'm The One, lanzada en abril de 2017. ¡Seguro que te enganchaste a ella! Pues la historia se repite.

Ahora DJ Khaled, aún rodeado de lujos, ha decidido presentar su candidatura a convertirse en la canción del verano. Así es. Con unos ritmos similares a los del anterior tema de este cuarteto, No Brainer ve la luz con sonidos del trap, rap y afrobeat.

Pero este tema no viene solo, sino acompañado de un videoclip en el que el protagonista DJ Khaled aparece como director de otro videoclip, es decir, hay un videoclip dentro de otro videoclip. ¡Wow!

En él, el DJ comparte varios escenarios con cada uno de los artistas que aparecen, siempre muy cercanos a ellos, demostrando que su amistad es infalible.

Los diferentes tonos de voz de cada uno de los componentes del cuarteto, acompañados de los ritmos pegadizos del tema, hacen que No Brainer se convierta en uno de los temas más reproducidos en tus auriculares.

Pero eso no es todo. Según la publicación del intérprete de I'm The One en Instagram, este tema estará incluido en el nuevo álbum de nuestro protagonista, Father of Asahd, rindiendo homenaje a su hijo que, sorprendentemente, también aparece en este videoclip.

Si aún no has escuchado No Brainer, ¿a qué estás esperando para engancharte a este nuevo himno de DJ Khaled?