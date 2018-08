"Cantontas", Alfred y Amaia: las palabras de Salvador Sobral que le han hecho TT

Vale que últimamente Salvador Sobral no está muy fino pero enserio, ¿que veis de malo aquí? Solo dice que no conoce mucho a Alfred y que conoce a Amaia porque su hermana le enseñó un vídeo, no dramaticeis. Leed la entrevista entera que es una joya y no limitaos a un títular https://t.co/BfIBAnqwOV