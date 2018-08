¿Has superado la depresión post-OT?

Ya lo dijo Dakota: de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Y así es. Siempre hay luz al final del túnel, incluso en los momentos en los que te das cuenta de que aún no has superado esta última edición del concurso de OT.

Admítelo. Seis meses después aún te conectas a Youtube para intentar acceder al directo que, perdóname que te lo diga pero... ya no existe. Reproduces los nuevos singles de los exconcursantes las 24 horas del día y entras en un bucle de sesiones continuas de vídeos de los mejores momentos en la Academia. Ay, la nostalgia...

¡Se acabó! Hay que pasar página, sin dejar de apoyar a los triunfitos en esta nueva etapa, por supuesto. Pero tienes que continuar con tu vida, superar que ya no hay directos, ni sapoconchos ni Sisters, formación!

¿Crees que no es cierto? ¿Estás seguro/a de que vives feliz sin estar pegado a las redes sociales para saber qué ocurre con todos y cada uno de los exconcursantes en cada momento? ¡Descúbrelo con este test!

Y si piensas que tu depresión post-OT no te ha dejado vivir, también puedes hacerlo y conocer cuál es la solución a tu problema. Go!