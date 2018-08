Jennifer Lopez, ¿una de las artistas con mejores videoclips de la industria musical?

Jennifer Lopez recibe uno de los premios más importantes de su carrera. La cantante será galardonada el próximo 20 de agosto, en la ceremonia de los premios MTV, con el reconocimiento especial Video Vanguard Award.

Este premio alaba la trayectoria de un cantante reconociendo toda una carrera dedicada a hacer buenos videoclips. Este galardón honorífico, que lleva el nombre de Michael Jackson desde el año 1991, lo han ganado arsitas como David Bowie, Madonna, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Kanye West, Rihanna o P!nk.

¿Es realmente merecedora Jennifer Lopez de este premio?

Responder a esta pregunta es complicado. Si nos centramos en la innovación de sus vídeos, las ideas o la producción, hay que reconocer que JLó no es maestra en nada. La mayoría de sus clips giran en torno a lo mismo, tienen coreografías muy parecidas, un elenco de bailarines similar y unas tramas bastante sencillas.

Sin embargo, todos ellos le funcionan como anillo al dedo (nunca mejor dicho). En número de visualizaciones y repercusión, JLó siempre ha conseguido resultados notables.

A pesar de no haber sido nunca un bombazo en el mercado estadounidense, la cantante ha sabido labrarse su camino poco a poco y convertirse en una pieza fundamental en la música latina.

Quizá por ello, en plena explosión de este género en todo el mundo, Jennifer Lopez es más merecedora que nunca de este Video Vanguard Award: en todos sus clips ha incluido elementos "muy latinos" tanto en el tipo de vestuario, de bailes, de tramas telenovelescas y por supuesto en los ritmos de su música.

Además, Jennifer Lopez, también está nominada a dos premios MTV por su vídeo Dinero, uno de los mejores clips de toda su carrera. Pero no sólo este, otros clips como el de Jenny from the Block, On the Floor o Ain’t Your Mama son auténticas bombas audiovisuales merecedoras de este premio.