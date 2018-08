La competición está más reñida que nunca, ¿quién coronará nuestra lista?

Son muchos los llamados pero pocos los elegidos a entrar en el chart más famoso de nuestro país, la Lista 40. Esta semana, además, abrasados por la ola de calor las canciones suman mucha más relevancia pues también podrían coronarse como la melodía del tórrido verano.

Sofía Reyes junto a Jason Derulo y De la Ghetto ocupa la primera posición del conteo y le siguen pisando los talones Calvin Harris y Dua Lipa con su One Kiss. Álvaro Soler y La Cintura se niegan a abandonar los puestos de honor y David Bisbal y Sebastián Yatra siguen en la quinta posición. No hay nada decidido, ¡cualquiera puede alcanzar el oro esta semana!

Entre los candidatos a entrar en lista esta semana están, como no podía ser de otra manera, Aitana con Teléfono, Ana Guerra y Juan Magán cantando Ni la hora y Cardi B y Maroon 5 deleitándonos con Girls like you. Ya sabes que si quieres apoyar a alguno tienes hasta el día de mañana para publicar en tus redes sociales #MiVoto40 seguido del nombre del artista que más te guste.

Y recuerda que si nos llamas durante el programa al 902394040 y entras en antena podrás llevarte cuatro entradas para el Parque Warner de Madrid. Toda una experiencia que no te deberías perder.

Recuerda, mañana sábado a partir de las 10 (las 9 en Canarias) estaremos en directo en Del 40 al 1 durante más de cuatro horas para contarte cuál es la música más relevante de este país. A los mandos, el gran Óscar Martínez, ¡te esperamos!